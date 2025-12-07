Juan del Val pronuncia la pregunta que muchos se hacen sobre la retirada de España de Eurovisión por Israel

El pasado jueves se conocía una de las noticias que marcan el final del año 2025: la retirada de España del Festival de Eurovisión por la polémica participación de Israel. Juan del Val ha sido el último en dar su opinión al respecto y, una vez más, no se ha mordido la lengua a la hora de decir lo que piensa.

'La Roca' ha debatido este sábado, 6 de diciembre, sobre si es acertada o no la decisión de RTVE de decir adiós al certamen europeo de la canción. Nuria Roca planteaba a sus colaboradores si la medida tenía sentido. "¿Qué soluciona? Creo que hay un poco de hipocresía en la decisión. Lo que queremos es que se resuelva. Llevamos mes y medio de alto el fuego y los medios de comunicación no nos estamos haciendo eco de lo que ocurre en la franja de Gaza. ¿Esto soluciona nuestras conciencias más de lo que realmente importa?", preguntaba la presentadora.

Juan del Val era el primero en tomar la palabra: "En la introducción se decía que todo el mundo tiene una opinión sobre esto y yo no la tengo nada clara. Creo que hubo un momento en el que me parecía que las protestas en la Vuelta Ciclista a España eran necesarias y servían, como el momento en el que se anunció el boicot".

Juan del Val reacio a la decision de RTVE de abandonar Eurovisión

Sin embargo, ahora considera que no está de acuerdo con la decision adoptada por RTVE: "Ahora hay un acuerdo de paz firmado. Entonces, no sé si es el momento o no para irse. No he visto un minuto de Eurovisión junto en toda mi vida. Me da un poco igual. Pero creo que si sirve como medida de presión, bien está, pero ya no sé si vale la pena".

"Ahora bien, ¿Eurovisión sí y el Mundial de Fútbol no? ¿Tampoco el de Atletismo? Israel no se ha clasificado para el Mundial, pero sí lo ha estado jugando y España también. ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos?", se preguntaba Juan del Val. Por su parte, Marta García Aller era de una opinión similar: "Recordemos que en Eurovisión, no participa el gobierno de España, sino RTVE. Son las televisiones públicas las que van. En algunos países son más independientes que en otras".

"Aquí no podemos separar la decisión de RTVE de la campaña que abanderó este Gobierno para visibilizar los horrores que estaba habiendo en Gaza. Es verdad que fue de los primeros que alzó la voz y muchos le siguieron después", añadía García Aller. E insistía en que "si la decisión de que participase Israel en Eurovisión hubiera sido hace mes y medio, probablemente el resultado hubiera sido distinto. Es verdad que ya no está en las portadas de España ni internacionalmente".

La colaboradora de 'La Roca' reconocía que "tengo mis dudas. Son símbolos que visibilizan la frustración de no poder parar el horror. Pero para que tengan fuerza, deben arrastrar a los demás. España ha fracasado en esto, solo cuatro países se han retirado". Recordemos que estos cuatro países que han decidido abandonar Eurovisión son, además de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.