Barei, representante de España en Eurovisión 2016, va mucho más allá y deja esta sentencia tras retirarse TVE

Ha sido el tema de la semana, y lo seguirá siendo de las próximas: la decisión de RTVE de abandonar el Festival de Eurovisión 2026 por la participación de Israel. Este lunes 8 de diciembre, 'Fiesta' ha debatido sobre el tema, para lo cual ha contado con la presencia de Barei, quien representara a España en el año 2016 con su tema 'Say Yay!'.

Además de la cantante, otros expertos en el certamen han dado su opinión al respecto. La mayoría han respaldado la decisión de RTVE, como es el caso del periodista y eurofan Jordi Rodari, quien ha señalado que "la situación de Gaza es extrema. El alto al fuego no es real. Continuar participando en un festival en el que se da publicidad a un país que está cometiendo esta atrocidad no es justo".

Acto seguido, era Barei la que tomaba la palabra. La artista asegura que coincide con ambos sobre la doble vara de medir de la UER a la hora de dejar a unos países y a otros no.

Barei, a favor de la decisión de abandonar Eurovisión, pero con matices

"Estoy de acuerdo en que ya en ese momento había otras guerras de por medio y si se permitía participar a unos sí y a otros no…", decía, haciendo alusión a la expulsión de Bielorrusia y Rusia en el año 2022, tras la invasión de Ucrania. Pero lejos de quedarse ahí, Barei también cree que existe cierta "incoherencia" en la decisión que ha tomado no solo España, sino también Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

Y es que considera que esta medida se debería tomar en todos los ámbitos y no solo en Eurovisión. "Lo que estamos hablando fuera de cámaras, somos bastante incoherentes los seres humanos y ser consecuentes con las decisiones que tomamos suele costarnos mucho", ha lamentado la cantante.

Además, considera que sea cual sea la decisión que se tome hay que llevarla "hasta el final" y "con todo lo que tendría que ser coherente" con dicha decisión. "Si es en la música, también en otras disciplinas, otras participaciones, otras cosas…", asegura Barei en 'Fiesta'. Por lo tanto, aunque cree que la decisión de RTVE es acertada, matiza: "Hay que posicionarse, pero hay que ser consecuentes".