Carlos Herrera emite una arrolladora sentencia contra RTVE al retirar a España de Eurovisión debido a Israel

España protagonizará una de las bajas más sonadas de la próxima entrega de Eurovisión en Viena después de que la UER confirmarse que Israel permanecerá en el certamen. Fue el pasado jueves cuando RTVE anunció su retirada histórica, la primera en los 70 años del festival, y la tajante determinación a despertado todo tipo de reacciones. Entre ellas la de Carlos Herrera, que lejos de aplaudir al ente público, ha puesto el foco en cómo sostendrán su boicot.

"Eurovisión tiene su gracia, no es la gran cita cultural de Europa. Es entretenimiento, cada día más malo, pero es entretenido, a la gente le gusta verlo", comenzó señalando el periodista durante una de sus intervenciones en COPE del viernes pasado, tan solo un día después de que Jose Pablo López comunicase la decisión del ente y se reafirmarse en su compromiso total con la población palestina.

Carlos Herrera clama contra la decisión de RTVE: "La autoridad cree que no debemos ver Eurovisión"

Así, el locutor no tardó en mostrarse escéptico sobre la reivindicación de RTVE con su baja de este año en el certamen. "Pues es un disgusto porque España no va a ir a Eurovisión. Pedro Sánchez siempre es el presidente de las primeras veces. Y la primera vez que RTVE, que no España, no va a Eurovisión lógicamente es con Pedro Sánchez", subrayó Carlos Herrera con sorna.

🎙"La autoridad cree que no debemos ver Eurovisión; no importa que haya alto el fuego. Desde luego, si es un boicot para acabar con la guerra, va con retraso"



"Ahora la censura es con Eurovisión porque participa Israel. Provocó una votación en la sede donde se organiza el festival para ver si se podía echar a Israel y la inmensa mayoría votó que no. La primera vez que no se va a Eurovisión porque la autoridad cree que no debemos ver Eurovisión", recordó el comunicador haciendo referencia a la última asamblea de la UER, donde RTVE instó de una vez por todas a someter a votación la permanencia del país en el concurso.

"Porque no importa que haya el alto al fuego, la suelta de rehenes, el intercambio de prisioneros. Desde luego sí es un boicot para acabar con la guerra digamos que van con restraso", criticó entonces Carlos Herrera, dejando entrever que el ente público no ha tenido en cuenta los "avances" para instaurar la paz, obviando que el ejército israelí continúa masacrando a la población civil en la Franja de Gaza pese a los acuerdos de cese de armas y ataques estipulados.

Y el periodista de COPE no dudó en poner el foco en cómo RTVE piensa extender esta premisa al resto de competiciones de carácter internacional. "Pero yo me pregunto: Oiga, ¿Y qué pasará con los mundiales? ¿Vamos a ir a los mundiales si participa Israel? O los Juegos Olímpicos... ¿También nos daremos de baja?", ha terminado preguntando el comunicador, más que crítico con la postura del ente público de cara a la próxima edición del festival.