Rayden se eleva al altar para muchos con lo que dice a cuenta de la salida de Eurovisión y el ataque a TVE

Alberto Núñez Feijoo ha denunciado este fin de semana desde Cáceres la "hipocresía" de Televisión Española por su decisión de abandonar Eurovisión 2026 debido a la participación de Israel. Un gesto, según el líder del PP "impropio" de una televisión pública que, sin embargo, "retransmite el Mundial de Atletismo con ciudadanos de Israel compitiendo".

El político gallego ha aprovechado el primer día de campaña de cara a las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo 21 de diciembre para cargar contra RTVE. Feijóo ha lamentado que los trabajadores de la cadena "estén sometidos a las indicaciones del señor Sánchez". Y considera que RTVE se está "deslegitimando" por los "caprichos políticos del Gobierno".

Además, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar el tema de Eurovisión para apartar el foco de otros asuntos, y que se trata de un "infantilismo impropio de un país como España". En su opinión, es "una hipocresía porque cuando nos interesa retrasmitimos acontecimientos con ciudadanos de Israel participando y cuando no nos interesa no los retrasmitimos".

El sonoro 'zasca' de Rayden a Feijóo

Feijóo ha ido más allá y ha asegurado que el país está "sometido a una senda de corrupción insoportable". En este sentido, ha hecho referencia a "los problemas que se agolpan en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz", así como al denominado 'caso Salazar', relativos a los "casos lametables de abuso y de acoso a las mujeres, tanto en el Palacio de La Moncloa como en la sede de Ferraz, del señor Salazar y de quien se lo ha permitido".

Rápidamente, estas declaraciones del presidente del PP en Extremadura han corrido como la pólvora por las redes sociales. Entre quienes se han hecho eco de sus palabras, está Rayden quien, a través de su cuenta de X ha sentenciado al gallego con una de sus frases más virales: "Yo no soy presidente del Gobierno porque no quiero". "No gana Eurovisión porque no quiere", ha escrito el artista sobre Alberto Núñez Feijóo en una publicación que suma más de 3.000 me gusta.