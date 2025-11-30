El funesto augurio de Ramoncín en 'La Sexta Xplica' sobre lo que va a pasar con el PP de Feijóo: "Un via crucis"

Este domingo, 30 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo ha convocado una manifestación "abierta" y "sin siglas" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá lugar en el madrileño Templo de Debod. Sobre esta protesta han hablado este sábado en 'La Sexta Xplica', donde Ramoncín se ha mostrado muy crítico con el líder del Partido Popular.

Ante la petición de Feijóo a Junts y al PNV de que se unan al PP para una moción de censura contra el Gobierno, Ramoncín ha defendido que es "una acción perfectamente democrática". Por lo tanto, considera que si el político gallego "quiere hacer una moción de censura, que la haga, y que se suba ahí y cuente de una vez por todas qué es lo que va a hacer".

Según el artista, "el problema que tenemos con Feijóo es que solo habla en contra del PSOE, del presidente", pero él nunca le escucha "hablar de lo que pasa realmente, de qué va a pasar con la pobreza infantil, qué ocurre con las personas mayores, qué está pasando en las calles, cómo vamos a recuperar el sistema nacional de salud, que era de los mejores del mundo y cada vez es peor".

El mensaje de Ramoncín a Feijóo: "Di cuál es tu programa"

Por eso, Ramoncín insiste: "Que se suba ahí y que diga qué plan tiene, porque no te puedes subir ahí a decir 'Qué malo eres, todos son unos golfos, y entonces ponme a mí, quítate tú, para ponerme yo'. Es absurdo". Además, tiene claro que el PP "solo va a poder gobernar con Vox". "El Partido Popular, para que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno, solo va a poderlo hacer con Vox, y Vox lo tiene claro y sabe cuáles son sus líneas, cómo ve el mundo y cómo ve este país. Y el señor Feijóo tiene que tener clarísimamente que si no cede a todo aquello que le va a pedir Vox, va a pasar un 'via crucis'", ha vaticinado.

Ante esto, el colaborador se ha dirigido directamente al presidente del PP: "Di cuál es tu programa de Gobierno, y trata de convencer a la gente y, sobre todo, a los ciudadanos, que le oigamos contar algo que no sea 'corruptos, delincuentes y golfos'". "Eso ya lo sabemos todos, pero dígame usted qué es lo que va a hacer y cómo va a conseguir hacerlo con Vox al lado", le ha pedido Ramoncín. Antes de concluir su intervención, ha criticado que haya "un señor en la oposición al Gobierno que no ha hecho ni una sola propuesta, ni ha explicado de ninguna manera qué va a hacer si llega a ser presidente".