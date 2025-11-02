José Yélamo, obligado a pararle los pies a una invitada de 'La Sexta Xplica' por cómo llamó a Moreno Bonilla: "Eso no se puede decir"

Este sábado, 1 de noviembre, José Yélamo volvió a ponerse al frente de 'La Sexta Xplica'. Entre otros temas de actualidad, el programa debatió sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, que ha puesto contra las cuernas al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla.

Para tratar en profundidad lo que está sucediendo, el espacio nocturno de La Sexta contó con la presencia de médicos, afectados y representantes de diversas organizaciones. Entre las asistentes estaba Carmen Flores, la presidenta del Defensor del Paciente, quien, en un momento dado, preguntó si tenía libertad de expresión para dar su opinión al respecto.

José Yélamo, entre risas, le contestó que sí: "Tienes libertad de expresión por la Constitución, no es cosa mía. Pero, en general, yo dejo que la gente diga lo que quiera". Acto seguido, Carmen Flores tomó la palabra para responsabilizar a los políticos de los problemas sanitarios en nuestro país. "Tenemos a descerebrados políticos. Primero, porque lógicamente, lo único que buscan son sus intereses", llegó a asegurar, sin pelos en la lengua.

En su opinión, con la privatización de la sanidad lo que "estamos haciendo" es hacer "a empresas millonarias". "Cuanto peor funcione la sanidad pública, más muertes, más negligencias y más situaciones irreversibles habrá. ¿Por qué? Porque hay pocos médicos, hay pocas enfermeras. Por no haber, no hay ni señoras de la limpieza, algo que puede acarrear una infección hospitalaria grave", lamentó la presidenta del Defensor del Paciente.

José Yélamo frena en seco a Carmen Flores por tildar de "delincuente" a Moreno Bonilla

No obstante, dejó claro que la situación es extensible a otro tipo de enfermedades: "Estamos hablando del cáncer de mama, pero el cáncer de los hombres está igual. El cribado está para no lamentar, para que no nos cueste más dinero". Además, Carmen Flores denunció que "en la sanidad pública se está muriendo la gente sin atención. Se están quedando de forma irreversible sin atención".

La invitada estaba tan enfadada que tuvo que ser frenada en seco por José Yélamo tras tildar de "delincuente" al presidente de la Junta de Andalucía: "El señor Juanma Moreno Bonilla no es que sea una persona que lo ha hecho mal, es que es un delincuente. ¡Es que estamos hablando de muertes!". Unas palabras que provocaron los aplausos de todos los presentes pero por las que, sin embargo, recibió un pequeño rapapolvo del presentador.

"No, no, no, eso no tiene cabida. Te he dicho que tienes libertad de expresión y has dicho lo que has querido, pero como periodista mi deber es matizar y salir al corte porque eso no es una expresión correcta y está totalmente lejos de la realidad. Eso no se puede decir en ningún caso", aseguró José Yélamo. Pese a que la invitada intento matizar sus palabras, el conductor del programa le cortó de raíz: "Vamos a parar porque, insisto, creo que esto está fuera de lugar. No tiene cabida y no es así", sentenció.