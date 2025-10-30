'La Sexta Xplica' con José Yélamo anuncia un histórico cambio en su día de emisión por esta explicación

Los espectadores que sintonicen este jueves La Sexta en prime time se llevarán una sorpresa y es que la cadena emitirá una edición especial de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo a partir de las 22:45 horas después de 'El Intermedio'.

Así, el espacio que habitualmente se emite en la noche de los sábados salta de forma especial al prime time del jueves para analizar todo lo que ha pasado este jueves durante la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado.

Con ello, La Sexta sigue apostando esta semana por sus programas de actualidad después de ofrecer un especial de 'Equipo de investigación' el martes con una entrega dedicada a analizar lo que pasó en la DANA de hace un año y la desaparición de Carlos Mazón y de ofrecer un especial de 'El objetivo' con Ana Pastor desde Valencia.

De esta forma, 'La Sexta Xplica' completará toda la cobertura de La Sexta sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado tras haber emitido un especial de 'Al rojo vivo' desde las 8:30 horas de la mañana y posteriormente en 'La Sexta Noticias' y 'Más vale tarde'.

José Yélamo conducirá una edición especial de 'laSexta Xplica' que completará el análisis de la jornada. El espacio contará con representantes políticos como Zaida Cantera (PSOE) y Jaime de los Santos (PP), así como una mesa de analistas integrada por Pilar Velasco, Javier Chicote, Pilar Gómez, Juan Fernández Miranda, José Enrique Monrosi y Alfonso Pérez Medina.

El programa de La Sexta también entrevistará al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.