El embarazoso momento de José Yélamo en 'La Sexta Xplica' cuando le preguntan cuánto cobra

por Eva Callejo

El periodista Antonio Pérez Lobato formuló una incómoda pregunta a José Yélamo en 'La Sexta Xplica' relacionada con su salario

José Yélamo en 'La Sexta Xplica'.
José Yélamo en 'La Sexta Xplica'. | La Sexta

Este sábado, 25 de octubre, en 'La Sexta Xplica' analizaron, entre otros temas, la situación económica de España. Para ello, José Yélamo contó con la presencia del periodista Antonio Pérez Lobato, quien puso en un aprieto al presentador al formularle una comprometida pregunta.

Tras hacer un exhaustivo análisis sobre la situación que viven mucho españoles, a quienes les cuesta llegar a final de mes debido al aumento del precio de los alquileres y de la cesta de la compra, Pérez Lobato quiso saber cuál era el salario de José Yélamo en Atresmedia: "Respecto a los sueldos, ¿cobramos el doble que hace 20 años? No cuando éramos dos jóvenes reporteros. ¿Cobras el doble de lo que cobraría un presentador hace 20 años?".

El comunicador andaluz le contestó entre risas: "No, no, los tiempos buenos de la tele ya se acabaron. Llegamos tarde nosotros a este negocio. Qué pena más grande". Aunque Lobato no fue el único interesado en el sueldo de José Yélamo. Teresa Castillo, una monitora de colegio que trabajó como periodista en el pasado y acudió como invitada a ‘La Sexta Xplica', también quiso saber cuánto cobraba el presentador.

José Yélamo sobre su sueldo: "Cobro menos de lo que me merezco"

Y es que, según ella, cuando trabajaba como reportera, "ganaba más que ahora. Yo no sé tú lo que cobrarás, que no lo quieres contar, pero yo como reportera hace 25 años ganaba más que ahora". Tras lo cual, explicó que se había tenido que 'reciclar', ya que como periodista no encontraba trabajo.

Ante semejante aprieto, el periodista tiró de sentido del humor para contestar a la invitada. "Yo no digo nada, pero, sinceramente, (cobro) menos de lo que me merezco porque este programa me complica mucho la vida", sentenció el presentador de La Sexta.

