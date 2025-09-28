José Yélamo da un golpe en la mesa en 'La Sexta Xplica' tras lo ocurrido: "El programa lo dirijo yo"

Un sábado más, José Yélamo se ha vuelto a poner al frente de 'La Sexta Xplica'. El debate de este 27 de septiembre ha estado centrado en la crisis intergeneracional que afecta a España. Y es que, tal y como informaron en el programa de La Sexta, la riqueza de los jóvenes es un 46% inferior a la que tenían sus padres.

Para abordar este asunto, en el plató juntaron a jóvenes, mayores, empresarios y pensionistas. Todos ellos querían dar su punto de vista sobre la complicada situación que estamos viviendo, y no se lo pusieron nada fácil a José Yélamo, quien, nada más empezar, les pidió respeto, entre ellos y con la audiencia: "No os piséis, que queda mucho programa y está la cosa calentita".

En concreto, fue a Paloma Martín, empresaria y responsable de la plataforma Lideremos, a la que el presentador tuvo que pararle los pies. Ya que sus constantes interrupciones impedían hablar al resto de invitados y hacía imposible que la audiencia se enterara en sus casas. Tras varios avisos, José Yélamo le espetó: "Paloma, te he parado ya 3 o 4 veces. Por favor, aguanta el tirón. Yo sé que te calientas, pero es que no te toca a ti".

José Yélamo se hace eco de las quejas de la audiencia

Pese a esto, la empresaria continuó interrumpiendo y hablando por encima del resto, haciendo caso omiso a las quejas del presentador y de los demás invitados. Finalmente, fueron las quejas y las críticas de la audiencia las que provocaron que el conductor de 'La Sexta Xplica' interrumpiera el programa para ponerle los puntos sobre las íes.

"Me está escribiendo gente diciéndome que no se entienda nada, que esto es un gallinero. Si lo que queremos es que el debate sea enriquecedor y que nuestras ideas se entiendan, hay que respetar los turnos", sentenció José Yélamo. Sin embargo, Paloma volvió a hacer caso omiso al presentador, llegando incluso a dar ella misma el turno de palabra a otra invitada.

Esto colmó la paciencia del comunicador andaluz, quien dio un golpe en la mesa, dejándole claro quién era el presentador: "Déjame que el programa lo dirija yo". Aunque acto seguido bromeó con la situación: "Si tú lo haces mejor que yo, a lo mejor te lo dan a ti", concluyó, intentando continuar con la escaleta del programa.