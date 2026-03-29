Nacho Duato dice que Ayuso tiene "poco cerebro" y denuncia en La Sexta el precio que paga por lo que opina de ella

Este sábado 28 de marzo, Nacho Duato ha concedido una entrevista a 'La Sexta Xplica', donde ha charlado con José Yélamo sobre diversos temas de actualidad. Aunque, cuando de verdad se ha explayado ha sido al abordar su animadversión hacia Isabel Díaz Ayuso. Incluso ha denunciado que le han llegado a cancelar hasta ocho espectáculos por criticar a la presidenta madrileña en sus redes sociales.

"Dicen que digo muchas animaladas pero digo la verdad. ¿Cuándo digo que Ayuso está enloquecida es algo que está fuera de lo normal?", se ha preguntado el bailarín. Pero ha ido más allá y ha sacado a colación al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: "Tendría que ser valiente y, como Mari Carmen y sus muñecos, poner a M.A.R. y a una muñequita que sea Ayuso. Lo que ella dice es lo que manda el otro, y el otro ya sabemos cómo es".

Por otro lado, Nacho Duato cree que los artistas deberían hablar más de lo que está pasando en el mundo: "Cada uno desde su sitio tiene que hablar y no callarse. En los Óscar solo habló Javier Bardem". Y lamenta que si no lo hacen es porque "te cancelan" y porque a veces "te miran mal. Aunque a mí me para más gente por la calle que me alienta y me da la enhorabuena. Me dicen: 'sigue así, habla por nosotros'. Hay mucha gente que no puede hablar, y yo por lo menos tengo el Instagram".

"Creo que los artistas deberían ser más valientes y hablar más claro", confiesa, antes de recordar que "a mí me han cancelado ocho espectáculos desde que me metí con Ayuso. No solo en Madrid, también en pueblos y en ciudades en las que gobierna el PP también me han cancelado", ha denunciado el bailarín.

Nacho Duato atiza a Ayuso y a Donald Trump

Además, Nacho Duato también ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por su posición sobre la guerra en Oriente Medio: "La gente sin cultura como Ayuso y con medio centímetro de cerebro dice que si nos metemos con el genocidio en Gaza estamos con Hamás y que si decimos 'no a la guerra' somos amigos de los ayatolás. Es típico de los fascistas".

"Son los buenos y los malos, y ¿por qué son los malos?, porque lo decimos nosotros porque sois unos terroristas", critica Nacho Duato, quien ha hecho una comparación con el arsénico: "Te mienten poco a poco con gotitas y una no te mata, pero al cabo de un año de tomar gotitas de arsénico estás pirado". Respecto a Irán, recuerda que están "en el punto de mira desde 1953 cuando nacionalizan el petróleo. Los ingleses no se lo perdonaron y menos aún Estados Unidos y los sionistas. No les han dejado en paz hasta que ahora se los van a cargar".

En su opinión, esto "viene de largo, pero poco a poco los van minando y ahora los van a destrozar. Es lo mismo que con Palestina, estamos asistiendo a un genocidio y parece que lo soportamos". Además, ha recordado que Estados Unidos "ha matado a 38 millones de personas de 1971 a 2021". Más duro si cabe ha sido al salir a relucir el nombre de Donald Trump, al que ha calificado de "chulo": "Es horrible ver a ese chulo, amigo de un pederasta, mandar y decir ahora que se va a quedar con Cuba. Es un pueblo maravilloso, aunque es un desastre por todas las sanciones", sentencia Nacho Duato.