Nacho Duato no se puede callar sobre Ayuso en RTVE y tira de una palabra muy gruesa para definirla

Nacho Duato ha sido uno de los últimos invitados de Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' antes de que la humorista dé el salto a La 1 el próximo domingo con su esperada entrevista a Shakira. Y durante su paso por el programa de entrevistas, el coreógrafo no ha dudado en lanzar un dardo a Vox e Isabel Díaz Ayuso por su último gesto con Estados Unidos en plena guerra con Irán, cargando contra la hipocresía de su medalla.

"Prefiero ponerles fin en el encuentro y no soportar pedradas y flechas que me echa Ayuso, que nos echa Abascal, que nos echa la derecha. Nos dicen animaladas de tal calibre que tengo que responder, no me puedo callar", comenzaba explicando el bailarín durante su conversación con Henar Álvarez al reflexionar sobre los temas para los que prefiere utilizar su altavoz como artista.

Nacho Duato apunta y dispara contra Isabel Díaz Ayuso: "Está enloquecida"

Así, Nacho Duato no tardaba en arremeter contra la última reverencia de Isabel Díaz Ayuso a Donald Trump. "Ahora que esta señora dé la medalla a Estados Unidos... ¿Cómo te vas a callar? No te puedes callar", ha denunciado el coreógrafo, condenando cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha escogido a otorgar la medalla internacional al estado que actualmente bombardea Irán con la colaboración de Israel.

“Ayuso, Abascal, la derecha... animaladas de tal calibre...

Ahora, con la medalla Trump, ¡¿pero cómo me voy a callar?!”



— Nacho Duato con Henar Álvarez, en #AlCieloConElla @la2_tve

Qué pedazo de persona y un Hombre de verdad.



¡A @LA1_TVE CON ELLA! pic.twitter.com/RsIbl3KTMV — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) March 15, 2026

"El otro día estuve viendo que EEUU, desde 1971 hasta 2021, ha matado con sus guerras a 38 millones de personas. Es el país más cruel del mundo y Ayuso le ha dado la medalla. Cómo te puedes callar", ha continuado denunciando el bailarín, visiblemente indignado por la actitud de la líder del Partido Popular frente a los horrores de la administración Trump, que también pasan por el terror que está causando el ICE entre la población inmigrante en el país.

"Hay gente que dice que los artistas no tienen por qué involucrarse y opinar sobre la cultura pero yo creo que sí, creo que es muy importante", ha advertido entonces Nacho Duato, reafirmándose en su responsabilidad como personaje público para dar voz a las causas que lo merecen, aprovechando también para echar por tierra la narrativa del "sanchismo" impulsada por Ayuso y su partido.

"Ahora dice la señora Ayuso que el Gobierno se nos ha metido en las cabezas, que nos dictamina lo que tenemos que hacer y decir, qué podemos y no podemos hacer, que está en contra de nuestras libertades. Realmente está enloquecida", ha sentenciado el coreógrafo.