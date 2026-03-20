Dani Mateo desarma a Ayuso tras su farsa: "Si se hubiera dado un golpe en la cabeza, explicaría muchas de sus declaraciones"

Este jueves 19 de marzo, Dani Mateo ha analizado en 'El Intermedio' la última entrevista a Isabel Díaz Ayuso, en la que la presidenta madrileña ha hablado con Eduardo Inda para 'OK Diario' sobre sus creencias religiosas. En ella, se declara católica, pero reconoce que va poco a misa y que muchas de las veces que acude es por trabajo: "Cuando no es una congregación es una misa especial, así es que prácticamente voy a misa todas las semanas".

Estas declaraciones han servido a Dani Mateo para bromear sobre el asunto: "Está todo el día en misa, pero por trabajo, como Jesucristo". "Será que, además de presidenta, igual trabaja también vendiendo obleas", ha añadido el colaborador del programa de La Sexta.

Además, ha recordado que, hace algunos años, Ayuso confesó en otra entrevista ser no creyente. Fue en 'Espejo Público', donde contó a Susanna Griso que había perdido la fe a los 9 años con motivo de la muerte de su abuelo. Declaraciones que contrastan con las de ahora, que desmontan su farsa y que han llevado al presentador de 'Zapeando' a hacer una reflexión al respecto.

La reflexión de Dani Mateo sobre la "conversión religiosa" de Ayuso

En opinión de Dani Mateo, la política del PP "ha vivido una conversión religiosa". "¿Acaso se cayó del caballo, como San Pablo?", se pregunta, a lo que añade: "Ojo, si eso hubiera sido así y se hubiera dado un golpe fuerte en la cabeza, eso explicaría muchas de sus declaraciones". El cómico asegura que Ayuso ahora "cree ciegamente en ese ser todopoderoso que exige sumisión absoluta y que obra milagros". "Nunca es tarde para hacerse devota de Miguel Ángel Rodríguez", sentencia, tirando de sentido del humor.

El miércoles, El Gran Wyoming ya atizó duramente a Isabel Díaz Ayuso a raíz de sus declaraciones a Eduardo Inda sobre la conquista de América tras las palabras del rey Felipe VI reconociendo abusos. "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladar al nuevo mundo una forma diferente de vivir", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras la emisión del vídeo con estas declaraciones, el presentador de 'El Intermedio' se pregunta: "¿De verdad ha dicho tantas sandeces seguidas?". A petición suya, el programa volvió a emitir las palabras de Ayuso, y a él no le quedó más remedio que aceptarlo: "Pues sí, lo ha dicho. La verdad que fueron los de la cruz a civilizar y a enseñarles a respetar la vida". "Parece que todo lo que sabe de América se lo enseñó Nacho Cano en 'Malinche'", bromea.

"Viendo cómo defiende las bondades del Imperio Español de Isabel la Católica, cualquiera diría que es su reencarnación", ironiza El Gran Wyoming, que presenta un 'retrato' de "Isabel Díaz Ayuso de Castilla y su consorte, Alberto II de Quirón". "Aunque viendo lo que se forró Alberto González Amador durante la pandemia deberían tener una nueva consigna: 'Tanto manda, manda tanto, pa pagarse ese pisazo'", sentencia el presentador.