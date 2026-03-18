Javier Ruiz no se puede creer lo que oye de Ayuso ante el lío con Felipe VI, y pide verlo dos veces en RTVE

Las sonadas palabras de Felipe VI sobre los "abusos" cometidos durante la conquista de América han supuesto todo un revuelo en la esfera política. Mientras que el Gobierno ha suscrito las disculpas a México, el PP y Vox se han desmarcado del discurso del monarca. Y Javier Ruiz no ha dudado en repasar desde 'Mañaneros 360' la contestación de Isabel Díaz Ayuso sobre la colonización en respuesta al gesto de acercamiento del rey.

Si bien la presidenta de México se ha mostrado agradecida por el "acercamiento" de Felipe VI, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tardado en manifestar su desacuerdo. "Ayuso dice que en México no hubo abusos, que llegamos los de la cruz y les civilizamos... Literal", ha comentado visiblemente sorprendido el conductor de 'Mañaneros 360' mientras recuperaban las declaraciones de la presidenta madrileña.

Javier Ruiz no da crédito a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso para desmarcarse del discurso de Felipe VI

"Impusimos un nuevo orden y una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una nueva forma de vivir", ha llegado a asegurar Isabel Díaz Ayuso en una entrevista para OK Diario. "Perdón, vamos a escucharlo otra vez, por favor", comentaba Javier Ruiz, incapaz de dar crédito a la afirmación de la líder del Partido Popular.

“Llegamos los de la cruz a civilizar al nuevo mundo... que la vida es sagrada”



Javier @Ruiz_Noticias y la penúltima ida de olla de iDa Ayuso, tras las declaraciones de Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Lady Quirón 7.291: la de los pocholos y los Hakuna 🤦🏼‍♀️… pic.twitter.com/eZkIxq4STS — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) March 18, 2026

"Más allá de desautorizar al rey, ¿esto qué es?", terminaba preguntando el presentador de TVE, incapaz de elaborar su crítica sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Lo de la vida es sagrada debe ser menos si estabas en la época del COVID y eras una persona en residencia, 7290 víctimas, parece que ahí no era sagrada", añadía Chema Garrido desde la mesa de debate, sentenciado de lleno a la presidenta madrileña.

"Está habiendo efectivamente una reacción de desautorizar al rey, y está siendo sorprendente porque Ayuso dice 'llegamos los de la cruz', pero no es la única voz del Partido Popular que está desautorizando al rey", anunciaba Javier Ruiz antes de repasar otras voces que consideran "un disparate" el discurso de Felipe VI como Alberto Núñez Feijóo. A su vez, desde Vox consideran que la conquista española fue "la mayor obra evangelizadora que hizo nuestro país".

"Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV me parece un disparate. Yo estoy orgulloso del legado, hagamos un poco de contexto porque sino sacando las cosas de contexto...", ha llegado a señalar el líder del PP en EsRadio. Y Claudia Sheinbaum, presidenta de México no ha dudado en contestar a las críticas de la derecha española hacia el rey. "¿Por qué hay esta idea, sobre todo en la derecha española? De que llegaron a civilizar a los indios", ha señalado.