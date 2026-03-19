El Gran Wyoming no puede dar crédito a la última "sandez" de Ayuso: "Pues sí, lo ha dicho de verdad"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a convertirse en el blanco de todas las críticas en 'El Intermedio' tras desmarcarse de la postura de Felipe VI sobre la conquista de América. El Gran Wyoming no ha tardado en recuperar la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid al gesto de acercamiento con México del monarca, sin dar crédito a las "sandeces" que ha verbalizado sobre la colonización.

"Si ayer Feijóo mantuvo una actitud ambigua para no desacreditar al monarca, hoy la presidenta madrileña no ha dudado en emendar la plana a Felipe VI", ha comenzado anunciando Sandra Sabatés antes de repasar las polémicas declaraciones de la líder del Partido Popular en OK Diario en respuesta al rey. "Impusimos un nuevo orden y una forma de entender que la vida es sagrada y que evidentemente había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una nueva forma de vivir", ha asegurado.

El Gran Wyoming se ríe Isabel Díaz Ayuso: "Parece que todo lo que sabe de la conquista se lo enseñó Nacho Cano"

Y el Gran Wyoming no ha tardado en manifestar su profunda confusión ante las palabras de la presidenta madrileña. "Sí, la vida es sagrada pero les cortábamos la cabeza... ¿Cómo? ¿De verdad ha dicho tantas sandeces seguidas? ¿Podemos repetir la declaración?", ha señalado con sorna el conductor de 'El Intermedio', reproduciendo las imágenes por segunda vez para tratar de comprender su discurso.

"Pues sí, lo ha dicho de verdad, que fueron los de la cruz a civilizarles y enseñarles a respetar la vida... Parece que todo lo que sabe la conquista de América se lo enseñó Nacho Cano en 'Malinche", ha bromeado el rostro de La Sexta entre risas, arremetiendo contra el discurso reduccionista de la popular que invalida y echa por tierra los abusos perpetrados durante ese periodo histórico.

"En cualquier caso viendo como defiende las bondades del imperio español de Isabel la Católica cualquiera diría que es su reencarnación. Ahí la tenéis, Isabel Díaz Ayuso de Castilla y su consorte Alberto II de Quirón", añadía entonces el Gran Wyoming entre risas, dando un paso más en su comparación. "Aunque claro con lo que se forró González Amador durante la pandemia deberían tener una nueva consigna: 'Tanto manga tanto, tanto... Para pagarse ese pisazo", sentenciaba.

Un comentario que Dani Mateo ha utilizado para arremeter también contra José Luis Martínez-Almeida. "Esperemos que aunque sea Isabel la Católica no haga eso de cambiarse la camisa. Porque entre ella y el otro con la mierda en la cabeza a qué va a oler Madrid...", ha rematado el humorista, haciendo referencia al último incidente del alcalde madrileño durante un acto público, en el que una paloma defecó en su cabeza.