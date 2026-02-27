Este jueves, Thais Villas se desplazó como reportera de 'El Intermedio' hasta el Congreso de los Diputados para hacer una pregunta muy clara a los políticos: en el hipotético caso de tener que abandonar su trabajo, ¿participarían en algún reality? Una de las respuestas que más sorprendió a la periodista fue la de Óscar Puente, ministro de Transportes.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confesó que no le importaría participar en '¡Mira quién baila!': "A mí lo de bailar…". Aunque también le gustaría concursar en 'Mask Singer'. "No es un reality, pero es bueno, aquí le damos la idea a los de Antena 3", respondió Thais Villas a esta propuesta de la ministra socialista.

Por su parte Verónica Martínez Babero, diputada de Sumar, cree que no es "carne de reality". Aunque, si tuviera que escoger uno, se quedaría con 'MasterChef', pero porque se iría rápido: "Casi no sé ni freír un huevo", confiesa entre risas. Este mismo talent de cocinar elegiría Gabriel Rufián. Sin embargo, el diputado de ERC considera que le iría mejor: "Como soy obsesivo, sé que estaría un mes entero metido en una cocina, doce horas. Entonces igual hago algo".

Óscar Puente confiesa que le gustaría participar en 'Supervivientes'

"Además yo iría con una actitud súper positiva, me darían de hostias por todos lados, sobre todo Jordi, pero yo encantado", añade. Eso sí, donde no se ve Rufián es en 'Supervivientes': "Ya hago el ridículo bastante con traje, sin traje ya sería…", bromea el político catalán.

Si bien, la respuesta que más ha sorprendido a Thais Villas fue la del ministro de Transportes, Óscar Puente. Y es que el socialista tiene claro que le gustaría participar en 'Supervivientes', cuya nueva edición está a punto de arrancar en Telecinco. "Obviamente, 'Supervivientes'. Es para lo que estoy preparado", reconoce, antes de bromear con esta posibilidad: "Después de esto, lo de 'Supervivientes' es un paseo por el campo". "Es que lo gana", concluye, entre risas, la reportera de 'El Intermedio'.