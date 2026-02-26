Ya es oficial: Telecinco anuncia la fecha exacta de estreno de 'Supervivientes 2026' y es inminente

Ahora sí que la cuenta atrás ha comenzado. Solo quedan siete días para que 'Supervivientes 2026' arranque su aventura, pues Telecinco ya ha confirmado oficialmente que la nueva edición del reality comenzará el próximo jueves 5 de marzo a las 21:45 horas.

De esta manera, 'Supervivientes 2026' tomará el relevo de 'GH DÚO', que concluirá su cuarta edición el próximo martes 3 de marzo tras proclamar a los finalistas en la gala de este jueves.

Con ello, 'Supervivientes 2026' se enfrentará al recién estrenado 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira en La 1, a nuevos capítulos de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3, a 'Horizonte' en Cuatro y a El Taquillazo de La Sexta.

Una semana para poner rumbo a Honduras. El jueves a las 21:45h en @telecincoes GRAN ESTRENO de S|V 2026 pic.twitter.com/qIVhgw6mNv — Mediaset España (@mediasetcom) February 26, 2026

'Supervivientes 2026' regresa a Telecinco con un renovado plantel de presentadores, en el que Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda se mantienen al frente de las galas de los jueves y domingos. Mientras que Ion Aramendi regresa al reality para encargarse de 'Tierra de nadie' los martes en relevo de Carlos Sobera.

Por su lado, el gran aliciente de esta nueva edición del concurso producido por Cuarzo Producciones lo encontramos en Honduras, donde María Lamela se estrenará como presentadora tras la marcha de Laura Madrueño después de tres años al mando.

Todos los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Tras confirmar la fecha de estreno, Telecinco también sigue avanzando en oficializar los concursantes del reality. Por ahora, los concursantes confirmados son Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Alberto Ávila, los ex concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' Claudia Chacón y Gerard Arias, la actriz de 'La que se avecina' Alex de La Croix, Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera, la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul, la ex concursante de 'GH 19' Maica Benedicto, la presentadora Yvonne Reyes, la modelo Marisa Jara, la periodista deportiva Ingrid Betancor, el campeón del mundo de OCR Aratz Lakunza, el ex campeón de Moto2, Toni Elías y el ex futbolista Jaime Astrain.

A ellos habrá que sumar al que adelantamos en exclusiva hace unos días en este portal: Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. Será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes de la edición. También suena con fuerza el cantante José Manuel Soto.