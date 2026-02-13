Exclusiva: El nieto del legendario aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026'

'Supervivientes 2026' ha iniciado la cuenta atrás para su estreno en Telecinco y en El Televisero hemos podido conocer en exclusiva que Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del legendario periodista, reportero, documentalista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, será concursante oficial de esta edición. Y promete ser uno de los nombres que más va a sorprender al público por su singular personalidad.

Hijo de Sol de la Quadra-Salcedo, Alvar tiene un enorme parecido físico a su abuelo, que fue toda una leyenda de la televisión en España, un entusiasta seguidor de todo lo relacionado con el descubrimiento de América y, además, un muy destacado deportista que llegó a participar incluso en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960.

Pero además, Alvar Segui de la Quadra-Salcedo también atesora la misma pasión que su abuelo por los viajes y por el mundo audiovisual. La lleva en el ADN. El joven, que resalta también por su gran atractivo físico, considerado todo un galán, se define como curioso, entusiasta y enérgico. Valores muy interesantes para una experiencia como 'Supervivientes'.

Como así demuestra en sus redes sociales, Alvar ha heredado ese espíritu viajero y explorador, honrando la memoria de Miguel de la Quadra-Salcedo y manteniéndola muy viva siempre que puede tras su fallecimiento en 2016. De hecho, se encuentra involucrado en la divulgación nacional e internacional de su histórica figura.

Además de ser un viajero empedernido y un apasionado del surf, Alvar Segui de la Quadra-Salcedo es fotógrafo, diseñador gráfico, ilustrador, productor audiovisual y tiene estudios en Dirección de Cine por la Universidad del Sur de Gales.

Eso sí, el futuro concursante de 'Supervivientes 2026' no cuenta con recorrido televisivo. El reality más extremo será su primera gran incursión en TV y el hecho de que Alvar se trate de todo un desconocido en este ámbito permite que sea un perfil a descubrir. Como apuntamos al principio, su participación pretende impactar mucho a los espectadores porque su forma de ser no pasará desapercibida.

Con todo, 'Supervivientes', el talismán de Mediaset y la mayor producción de nuestra televisión, ya calienta motores de cara a establecerse como el salvavidas de la cadena en audiencias en los próximos meses.

En esta temporada, el mayor buque insignia de Telecinco contará con una importante novedad ya desvelada. Su equipo de presentadores, que seguirá encabezado por Jorge Javier Vázquez, presentará cambios. El grupo de comunicación anunció la pasada semana que Laura Madrueño ha puesto fin a su etapa en el concurso y que María Lamela, periodista y rostro consolidado de Atresmedia, cogerá el testigo para narrar la aventura desde Honduras y dirigir las pruebas.