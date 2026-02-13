'Supervivientes 2026' anuncia la confirmación de su primer concursante en el arranque de su promoción

Telecinco ha arrancado la cuenta atrás para 'Supervivientes 2026' con el lanzamiento de su primera promo oficial. El talismán de Mediaset y la mayor producción de nuestra televisión ya calienta motores de cara a establecerse como el salvavidas de la cadena en audiencias en los próximos meses.

En esta temporada, el mayor buque insignia de Telecinco contará con una importante novedad ya desvelada. Su equipo de presentadores, que seguirá encabezado por Jorge Javier Vázquez, presentará cambios. El grupo de comunicación anunció la pasada semana que Laura Madrueño ha puesto fin a su etapa en el concurso y que María Lamela, periodista y rostro consolidado de Atresmedia, cogerá el testigo para narrar la aventura desde Honduras y dirigir las pruebas.

Así, el reality por excelencia de la TV regresará a la pantalla en las próximas semanas renovando parcialmente su plantel de caras visibles; integrado ahora por Jorge Javier, María Lamela y Sandra Barneda, que se mantendrá a priori al frente de las galas dominicales de 'Conexión Honduras'.

Si hay alguna novedad más respecto a los conductores de 'Supervivientes 2026', aún no se conoce, pues el primer spot es bastante críptico. "Cualquiera puede ser famoso. Solo los mejores llegan a 'Supervivientes'", dice una potente voz en off con imágenes en las que se ve una tormenta marítima, la tela de una araña, una playa paradisíaca y un ojo del que sale fuego. "Solo los mejores llegan a 'SV'" parece que podría ser el claim principal de esta edición.

Solo los mejores llegan a 'Supervivientes'. Muy pronto S|V 2026 en @telecincoes 🏝️ pic.twitter.com/FLPGgyHUL8 — Mediaset España (@mediasetcom) February 12, 2026

Aunque en el anuncio no se revela por ahora la fecha de estreno, el concurso de supervivencia llegará en la primera semana de marzo tal y como avanzó Poco Pasa TV hace unos días. En concreto, el jueves 5. De este modo, quedarían apenas tres semanas para ver a los futuros concursantes de 'Supervivientes 2026' lanzándose desde el helicóptero.

Además, tras ofrecer la primera promo, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que la identidad del primer concursante de la edición se confirmará oficialmente en el programa 'De Viernes' este viernes 13 de febrero.

Mientras, a la espera de que Telecinco empiece a descifrar su casting de supervivientes y con la campaña de promoción ya iniciada, en El Televisero amenizamos la espera con nuestra quiniela de concursantes ideal para esta próxima temporada.