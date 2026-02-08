'Supervivientes 2026': La explosiva y ambiciosa lista de concursantes para poner rumbo a Honduras

'Supervivientes 2026', el talismán de Mediaset y la mayor producción de nuestra televisión, aterrizará el próximo mes de marzo en la programación de Telecinco. La cuenta atrás está a punto de ponerse en marcha y, mientras en la productora (Cuarzo) cierran los últimos flecos del casting de concursantes, en El Televisero te ofrecemos nuestra quiniela como cada año.

En esta temporada, el mayor buque insignia de la cadena cuenta con una importante novedad ya desvelada. Su equipo de presentadores, que seguirá encabezado por Jorge Javier Vázquez, cambia. El grupo de comunicación anunció esta semana que Laura Madrueño ha puesto fin a su etapa en el reality y que María Lamela, periodista y rostro consolidado de Atresmedia, cogerá el testigo para narrar la aventura desde Honduras y dirigir las pruebas.

Está por ver si habrá más caras nuevas. De momento, todo lo relativo a 'Supervivientes 2026' se lleva con máximo secretismo. Ni siquiera se ha filtrado o rumoreado ningún nombre de los famosos que se embarcarán en esta edición del formato, en el que recaerá el peso de la programación de Telecinco en los próximos meses.

Como siempre apuntamos, no vale un plantel cualquiera de participantes: la premisa debe ser la de reunir a un elenco de supervivientes que venga a ser todo un golpe de efecto y que posea el mayor atractivo y poder de convocatoria posible. Así, en este portal hemos diseñado la lista de robinsones que queremos ver lanzándose desde el helicóptero, resultado de una combinación entre ambición y explosividad:

Andy y Lucas

Esto sería apuntar muy alto pero, sin duda, un reencuentro de Andy y Lucas en Honduras sería un auténtico bombazo televisivo del nivel de Isabel Pantoja y Chelo García-Cortés en 2019. Recordemos que, tras dos décadas, el mítico dúo anunció su separación en 2023. En principio, por unos problemas de salud de Lucas, diagnosticado con una cardiopatía que, tal y como contó, le imposibilitaba seguir el ritmo frenético de los escenarios.

Sin embargo, la última etapa ha estado marcada por las polémicas, con un desenlace nada amistoso a raíz de presuntas desavenencias económicas y traiciones sentimentales. Así, ambos integrantes de uno de los grupos más queridos y carismáticos de la música española pasaban a convertirse en enemigos íntimos. ¿Y qué mejor lugar que los Cayos Cochinos para limar asperezas… o no?

Natalia Ferviú

En la pasada edición, 'Supervivientes' apostó por Pelayo Díaz como uno de sus principales activos del casting. Y este año, por dar continuismo a un perfil de esa índole, proponemos a Natalia Ferviú, que también es estilista e incluso fue compañera de Pelayo en el programa 'Cámbiame'; emitido en la sobremesas de Telecinco desde junio de 2015 hasta abril de 2018.

No obstante, ambos acabaron brutalmente enemistados. Hasta el punto de que en febrero de 2018, meses antes de la cancelación, la tinerfeña tomó la drástica decisión de abandonar el formato. Eso sí, con este tremendo conflicto y durante su trayectoria en el makeover, Natalia demostró tener garra y una personalidad muy atractiva para un reality de convivencia. Además, lleva mucho tiempo alejada de la televisión y es momento de rescatarla.

Nagore Robles

Nagore Robles es una clara candidata para convertirse en concursante de 'Supervivientes 2026' y las probabilidades no son remotas. Hace un par de años se comprometió ante Carlos Sobera a sentarse con la cadena y la productora para negociar y, llegado el caso, inmiscuirse en esta colosal aventura.

Finalmente, la colaboradora y presentadora afirmó que no obtuvo ningún tipo de oferta en la temporada anterior. De hecho, se alejó temporalmente de Mediaset para formar parte del casting de 'Bake Off' en La 1 de RTVE. Su labor aquí fue muy laureada. Sin embargo, en los últimos meses ha vuelto a retomar la relación profesional con el grupo de comunicación italiano, presentando en Mediaset Infinity un reality sobre el casting del fallido 'GH 20'. Por tanto, ante ese regreso a 'su casa', es buen momento para cumplir la "promesa" y poner rumbo a Honduras.

Jesús Cabello (J Kbello)

Jesús Cabello, artísticamente conocido como J Kbello, es un cantante gaditano que saltó a la fama por su participación en el Benidorm Fest 2025. Para un gran sector de la audiencia era el favorito de cara a representar a España en Eurovisión.

Aunque no lo consiguió, el certamen se convirtió en un trampolín para desarrollar su carrera musical, que ha compaginado con proyectos televisivos como el programa de aventuras 'Hasta el fin del mundo' en La 1 de TVE. En este espacio, con una esencia muy similar a 'Pekín Express', el artista conquistó al público por cómo realizó su concurso junto a su pareja Nia Correia.

Almudena Porras

Almudena Porras ha sido, sin lugar a dudas, la mayor protagonista de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', concluida recientemente. La joven, a consecuencia de su traumática experiencia, se ha ganado el apoyo y el cariño de media España. Prueba de ese masivo respaldo es que en su cuenta de Instagram ha pasado de tener unos pocos miles de seguidores a acumular casi 600.000 en la actualidad. Un auténtico boom social.

Y es que la mayoría de los espectadores se posicionó en tromba con la joven malagueña tras la desgarradora infidelidad de Darío, su entonces pareja. Esta deslealtad dinamitó definitivamente una relación de 11 años, la más longeva de la historia del reality presentado por Sandra Barneda. Sin embargo, y en paralelo, nació la más bella historia de amor entre ella y Borja Silva; alguien que fue mucho más que un tentador.

Borja Silva

Borja Silvia robó el corazón de media España, siendo considerado ya como el mejor tentador que ha pasado por 'La isla de las tentaciones' en toda su historia. Como apuntábamos antes, el onubense fue mucho más que un soltero con intención de seducir a una chica y provocar una ruptura de pareja. Realmente fue un baluarte imprescindible para Almudena y el antídoto ante tantísimo dolor.

Ahora, y después de meses complicados, todas las piezas han encajado en su sitio y los dos han forjado una preciosa relación a la que sus seguidores no le quitan el ojo. Una cifra: la publicación en la que por fin oficializaron su estado (justo después de los debates finales) se acercó al millón de 'me gusta'. Por tanto, 'Supervivientes 2026' no puede desaprovechar semejante tirón.

Rosa López

Rosa López, o más bien Rosa de España, sería otro de los grandes bombazos (y reclamos) de la edición. La cantante ya reconoció que en el pasado había recibido tentadoras ofertas para participar en 'Supervivientes', pero que las había rechazado porque, aunque en el fondo le encantaría vivir la experiencia, considera que es un mundo paralelo a la música.

No obstante, después de unos años fuera del candelero, quizás es el momento de volver a situarse en el mapa de la mano del concurso más extremo de la televisión. Además, podría ser toda una revelación en las pruebas como ya demostró en el año 2023 durante su participación en 'El Desafío' de Antena 3, donde alcanzó una marca de récord en apnea al aguantar 4:40 minutos bajo el agua.

Juanjo Bona

Juanjo Bona sería otro grandísimo reclamo en el reality de Telecinco. El cantante aragonés saltó a la fama principalmente por su participación en 'OT 2023', edición ofrecida en Amazon Prime Video. Su trayectoria no dejó indiferente y llegó a ser finalista.

A partir de ahí despegó una carrera musical que ha intercalado con otros proyectos que le han consolidado en la televisión generalista. Fue concursante de 'MasterChef Celebrity 10' en 2025 y debutó como presentador junto a Ruth Lorenzo en 'ARIA: Locos por la ópera', el talent que La 1 ofreció en las fiestas navideñas.

Jorge González

Ganador de 'Tu cara me suena' en la edición de 2020, participante del Benidorm Fest 2024 y reciente ganador de 'Bailando con las Estrellas', Jorge González sería también un soplo de aire fresco dentro del plantel de famosos al que nos tiene acostumbrados Telecinco. Además, sus evidentes capacidades físicas son otro elemento fundamental que debe existir en un casting que se precie. Y más si se trata de un concurso tan duro como el que nos ocupa.

A todo esto, conviene recordar que al cantante le vimos hace unos veranos participando en 'Esta noche gano yo', una especie de sucedáneo de 'El Desafío' de Antena 3, donde constató ser un auténtico aguerrido en todas y cada una de las pruebas.

Miguel de Miguel

Miguel de Miguel podría recoger el testigo de Álex Adrover. El actor, conocido por series tan relevantes como 'Arrayán', 'Al salir de clase', 'Un paso adelante' u 'Hospital Central', sería un fichaje muy llamativo y sorprendente. Además, no menos interesante y jugoso sería ver a su mujer, la actriz Eva Pedraza, defendiéndole en plató.

Miriam Saavedra

Sí, Miriam Saavedra ya participó en 'Supervivientes 2016', pero su concurso fue muy descafeinado. No estaba en su mejor momento vital y fue la quinta expulsada de la edición tras pasar sin pena ni gloria por el formato. La peruana, recién saltada a la palestra entonces por ser la pareja de Carlos Lozano, vivió una desdibujada experiencia en Honduras; condicionada por un convivencia aislada junto a Yurena. Y todo ello, además, entre deseos de abandonar.

Por ello, y dado que en las últimas ediciones se ha dado segundas oportunidades -como el caso de Álvaro Muñoz Escassi en la edición pasada o el ejemplo de Raquel Mosquera en 2023-, no sería una mala idea que Miriam Saavedra, valor asegurado en los realities, volviera al Caribe para hacernos vibrar como sucedió en 'GH VIP 6'.

Claudia Chacón

La incorporación de Claudia, expareja de Gilbert y una de las participantes más polémicas de 'La Isla de las Tentaciones 9', sería una bomba de relojería. Ante la intensidad que demostró en su paso por República Dominicana, no hay dudas de que asistiríamos a otro gran y explosivo nombre para 'SV 2026'. Es un personaje por descubrir y lo que ya se conoce de ella, gusta.

Juanjo Ballesta

Juan José Ballesta fue uno de los casos más emblemáticos de niño prodigio del cine español, con un éxito demasiado precoz como actor en televisión tras participar en series como 'Querido maestro' o 'Compañeros'. Su gran salto a la fama llegó en el año 2000 con la película 'El Bola'. Con solo 13 años ganó el Goya al Mejor Actor Revelación (2001), convirtiéndose en uno de los ganadores más jóvenes de la historia de los Premios Goya.

Tras su gran éxito adolescente, su carrera cinematográfica en los años siguientes ha ido pasando por altibajos. De hecho, redirigió su vida laboral a otros trabajos más estables alejados de la interpretación. No obstante, en la actualidad ha retomado su carrera con fuerza y ha terminado de rodar varias películas que verán la luz próximamente. En resumen, un actor con una trayectoria muy singular en el cine de nuestro país que bien podría ser otro pilar del casting del concurso de supervivencia.

Miguel Frigenti

Miguel Frigenti, reconocido colaborador de realities en Telecinco, se mudó al otro lado con su participación en 'Secret Story' en 2021, donde demostró que puede llegar a ser un concursante estratega y cañero. Conoce bien el mundo de la telerrealidad, es un personaje que no pasa inadvertido en los platós y en Honduras sería sinónimo de garantía para agitar la convivencia.

La Marrash

Triana Marrash, más conocida como La Marrash es una influencer y tiktoker española de 29 años, que se ha vuelto viral en redes sociales por su controvertida personalidad. La exhibió sin filtros en el polémico reality 'La casa de los gemelos 2', convirtiéndose en ganadora gracias al espaldarazo de su ejército de seguidores. Emitido en YouTube, fue un formato sin ley en el que se apreciaron conductas obscenas y muy poco edificantes. La isla de 'Supervivientes' podría ser un lugar idóneo para hacer examen de coincidencia y evolucionar.

José Antonio León

Jose Antonio León es uno de los colaboradores más destacados de 'De Viernes', el programa que presentan en Telecinco Santi Acosta y Beatriz Archidona. El que fuera reportero de 'Sálvame' y tertuliano esporádico del 'Deluxe' vendría a cubrir el perfil del periodista Kike Calleja, que concursó en la edición 2025 o de Terelu, que pseudo participó el pasado año. Su amplio conocimiento sobre los famosos es un punto muy a favor.

Paola Olmedo

Paola Olmedo es la exmujer de José María Almoguera y exnuera de Carmen Borrego. Con su incursión en 'Supervivientes 2026', estaría presente esa 'cuota Campos' de la que parece que Mediaset no quiere prescindir en ninguno de sus realities.

Leticia Requejo

Leticia Requejo es otra de las caras más visibles de Telecinco. Ha pasado por 'El programa de Ana Rosa', 'Tardear' y actualmente trabaja en 'El tiempo justo'. Leticia es una ya veterana periodista y colaboradora especializada en la crónica social y el universo del corazón. Y destaca por su particular forma de abordar la información y de participar en los coloquios, dejando entrever cualidades para un reality. Por eso, cerramos esta quiniela con su nombre.