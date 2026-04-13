Mediaset ejecuta desde hoy su giro histórico de programación: 'First Dates' desaparece del access tras una década en antena

Esta semana, Mediaset lleva a la práctica un movimiento histórico con la eliminación de 'First Dates' en su formato diario por primera vez en los diez años que cumple en antena. Una maniobra arriesgadísima que implica un lamentable maltrato al dating show conducido por Carlos Sobera y, sobre todo, a los espectadores que diariamente se daban cita con él.

La explicación a este giro sustancial en la programación reside en la llegada a Telecinco de la décima temporada de 'La Isla de las Tentaciones', que, como ya contamos, repetirá el mismo plan de emisión de la novena edición con capítulos en el access y prime time de los lunes y en el access del martes y miércoles a partir de las 21:45 horas.

Esta triple cita semanal deja fuera de la parrilla a 'First Dates' para enorme disgusto de sus seguidores. Lo lógico habría sido que el formato regresara a Cuatro, su cadena primigenia, pero Mediaset ha tomado la sorprendente determinación de prolongar la emisión diaria de 'Horizonte' de lunes a jueves en esa misma franja horaria.

Por lo tanto, el dating producido por Warner Bros. ITVP España se queda sin hueco, viéndose obligado a reformularse en una única emisión semanal que se ha decidido ubicar en el tercer prime time de Telecinco. Bajo la marca 'First Dates Gourmet', se ofrecerá solo los miércoles a partir de las 23:00 horas, justo después de la tercera entrega de 'La Isla de las Tentaciones 10'.

Esta estrategia persigue dos objetivos: por un lado, mantener a toda costa a Iker Jiménez y Carmen Porter a diario tras convertirse en los nuevos grandes 'protegidos' del grupo audiovisual; y por otro, optimizar al máximo la nueva temporada del reality de parejas presentado por Sandra Barneda, que al no contar con una competencia como 'First Dates', cuyo target potencial es similar, podría salir beneficiado. Los datos de audiencia hablarán.

El caso es que, beneficie o no, reducir 'FD' a una sola ventana semanal y, para más inri, relegada en su mayoría a la franja del late night, es una medida de alto riesgo que se traduce en una total y absoluta desconsideración con el espectador, que denosta al formato convirtiéndole en un mero comodín y que puede pasarle una factura letal de cara a retomar la versión diaria cuando 'La Isla de las Tentaciones 10' concluya.

Así queda la programación nocturna de Telecinco desde esta semana:

Lunes: 21:45 horas - 'La Isla de las Tentaciones'

21:45 horas - 'La Isla de las Tentaciones' Martes: 21:45 horas - 'La Isla de las Tentaciones' / 23:00 horas - 'Supervivientes: Tierra de Nadie'

21:45 horas - 'La Isla de las Tentaciones' / 23:00 horas - 'Supervivientes: Tierra de Nadie' Miércoles: 21:45 horas - 'La Isla de las Tentaciones' / 23:00 horas - 'First Dates Gourmet'

21:45 horas - 'La Isla de las Tentaciones' / 23:00 horas - 'First Dates Gourmet' Jueves : 21:45 horas - 'Supervivientes'

: 21:45 horas - 'Supervivientes' Viernes : 21:45 horas - 'De Viernes'

: 21:45 horas - 'De Viernes' Sábado : 22:00 horas - 'Got Talent España'

: 22:00 horas - 'Got Talent España' Domingo: 22:00 horas - 'Supervivientes: Conexión Honduras'