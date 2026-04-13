La estrategia de RTVE ante el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 10': amplía 'MasterChef' en su programación este lunes

Desde este lunes, 'MasterChef' tiene un nuevo rival que le pondrá las cosas muy difíciles de cara al liderazgo. Así, por segunda vez en su historia, el talent de cocina se verá las caras con 'La Isla de las Tentaciones' y por ello desde RTVE no han dudado en rearmarse con una estrategia de programación muy llamativa.

Hace tres semanas, RTVE ya apostó por estrenar 'MasterChef 14' en simulcast en todos sus canales ofreciendo los primeros minutos del programa de Shine Iberia tanto en La 1 como en La 2 así como en Clan y Teledeporte. Una estrategia que se repitió la semana pasada y que volverá a utilizar este lunes.

Así, RTVE busca llamar la atención de todos los espectadores que estén viendo sus canales en ese momento y conquistar al público que pueda estar disfrutando del cine de La 2 o de las ofertas de Teledeporte y Clan y se trasladen a La 1 si quieren seguir viendo 'MasterChef'.

Además hay que recordar que en esta temporada La 1 ha optado por recortar minutos de 'La Revuelta' y adelantar el comienzo de 'MasterChef' en torno a las 22:50 horas, reduciendo así la duración del programa de David Broncano para evitar que el talent show acabe sobre las 2 de la madrugada.

No obstante, en el caso de su rivalidad con 'La Isla de las Tentaciones' hay que decir que 'MasterChef' arrancará en torno a una hora después de que lo haga el reality de Sandra Barneda, que arrancará en Telecinco en torno a las 21:50 horas.

Mario Vaquerizo, Belén López y Juanma Castaño, invitados de 'MasterChef'

Pepe Rodríguez cocinando en 'MasterChef 14'

En el tercer programa de la temporada, los aspirantes de 'MasterChef' tendrán que echar mano de su sentido del humor. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja (Delicious Martha) harán un ejercicio de humor al recordar algunos de los mejores memes del programa creados a lo largo de sus 13 años. El reto consistirá en crear un plato capaz de sorprender al jurado, inspirado en uno de los memes que verán. Mario Vaquerizo, finalista de 'MasterChef Celebrity 3', se encargará de repartir los memes entre los aspirantes.

Después, pondrán rumbo a Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Los aspirantes visitarán la Bodega Valdespino, del Grupo Estévez, donde cocinarán platos de Juanlu Fernández (dos estrellas Michelin), uno de los chefs más conocidos de la ciudad, para cien de los paladares más exigentes de la zona. Además, los equipos trabajarán por relevos. La actriz Belén López, aspirante de 'MasterChef Celebrity 6' y duelista de 'DecoMasters', visitará las cocinas para aconsejar a los equipos.

En la prueba de eliminación, el jurado les recordará que algunos desastres culinarios han pasado a la historia de la gastronomía, como la tarta Tatin, una de las recetas más famosas de Francia. Ahora, una de las más virales es la tarta de queso invertida o upside-down cheesecake, con la base de galletas cubriendo el relleno de queso y un corazón de mermelada. El último reto de la noche será preparar una tarta invertida, reinterpretando su versión clásica con los ingredientes que prefieran. Juanma Castaño, ganador de ‘MasterChef Celebrity 6’, acompañará al jurado mientras Pepe Rodríguez preparará su versión.