El revolucionario giro de 'La Isla de las Tentaciones' con varios cambios inéditos en sus diez ediciones en Telecinco

Tan solo tres meses después del final de su última edición, 'La isla de las tentaciones' regresa a Telecinco con el estreno de su décima temporada. Lo hará repitiendo su estrategia de emisión con una gala que ocupará todo el prime time del lunes desde las 21:45 horas y dos entregas en access prime time los martes y miércoles provocando que 'First Dates' desaparezca por primera vez del access.

Para tratar de seguir sorprendiendo tanto a los participantes como a los espectadores, 'La Isla de las Tentaciones 10' tiene preparadas algunas novedades en el formato con cuatro nuevas mecánicas y giros que se irán viendo a lo largo de toda la edición.

Así, desde el primer día 'La Isla de las Tentaciones' se revoluciona para ser más impredecible que nunca y dotar de más tensión e interés cada una de sus entregas. Estas son las grandes novedades:

Visionado en directo para las chicas. Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' las chicas serán sorprendidas en el inicio de la experiencia con un visionado en el que podrán ver lo que está ocurriendo en la villa en la que han comenzado a convivir sus parejas en compañía de las solteras.

El desembarco de las capas rojas: por primera vez, los solteros y las solteras llegarán a la isla ocultos bajo unas capas rojas que les cubrirán casi por completo, ocultarán sus identidades y algún que otro secreto.

El collar de las sombras: las parejas gozarán de un nuevo privilegio representado por un collar negro, que les permitirá elegir a uno de los protagonistas de la otra villa, impidiéndole disfrutar de su cita a solas con su soltera o soltero favorito.

La audiencia de las sombras: los solteros tendrán por primera vez el poder de decidir sobre el futuro de una de las parejas.

Villa Deseo: una nueva villa de lujo frente al mar Caribe con más de 2.500 metros cuadrados.

Cinco parejas, con entre uno y 11 años de relación, desembarcarán en las paradisíacas playas de República Dominicana dispuestas a someter la fortaleza de su amor a la prueba más intensa y exigente de sus vidas ante millones de espectadores.

Además de la emisión de las tres galas en el access y prime time de Telecinco, Mediaset Infinity ampliará la cobertura del reality producido por Cuarzo Producciones con la emisión cada viernes desde el 24 de abril de 'El debate de las tentaciones' con Sandra Barneda como presentadora y que se podrá ver en abierto para todos sus suscriptores.

En dicho debate, los seguidores del formato accederán a material inédito, avances exclusivos y la participación de sus grandes protagonistas y un equipo de colaboradores.

Las cinco parejas y los solteros de 'La isla de las tentaciones 10'

Luis (27 años) y Julia (29 años). Alicante. Un año de relación.

Luis y Julia se conocieron mientras paseaban a sus perros. En ese momento ambos tenían pareja, pero esas primeras conversaciones despertaron el interés del uno por el otro. Unos años más tarde, el destino les hizo coincidir de nuevo, esta vez solteros, dando inicio a su historia de amor, la primera real para Luis, que nunca se había enamorado. Su relación ha sido complicada, sobre todo para Julia, quién se ha sentido siempre excluida del mundo del modelaje en el que Luis se mueve. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ con el objetivo de que él le demuestre que solo le importa ella y que es su máxima prioridad.

Álex (23 años) y Ainhoa (23 años). Ibiza. Un año y medio de relación.

Aunque llevaban tiempo siguiéndose en redes sociales, ni Álex ni Ainhoa se atrevieron a dar el paso de conocerse hasta que una amiga les presentó. Ese mismo día se besaron y, un mes después, estaban viviendo juntos y con muchos planes de futuro. No obstante, el pasado de Álex siempre ha sido una losa en la relación hasta el punto de que ella se muestra incapaz de confiar en él. La actitud de ella con Álex ha puesto fin a las noches del joven con sus amigos y esto ha supuesto que este, agobiado, se replantee su futuro con ella. La experiencia en República Dominicana puede ser definitiva para su relación.

Jose (35 años) y Nerea (27 años). Valencia/Madrid. Un año de relación.

El flechazo entre Jose y Nerea se produjo hace un año. Sus comienzos fueron inmejorables, hasta que él se marchó a Ibiza por trabajo. Dos días después de su traslado, envió un mensaje a Nerea para poner fin a su relación, lo que descolocó por completo a la joven. Sin embargo, tras el regreso de él, retomaron la relación, aunque el paso del tiempo confirmó las sospechas de Nerea, que descubrió que Jose había estado con otra chica a la que ambos conocían.

Las discusiones constantes y otro proyecto laboral del joven detonaron su historia de amor hasta el punto de que ella decidió dar un paso con otro chico. Al final, para intentar reconducir la relación, Jose decidió dejar de viajar y establecerse en Madrid con Nerea. En ‘La Isla de las Tentaciones’ tratarán de comprobar si realmente están hechos el uno para el otro.

Atamán (27 años) y Leila (28 años). Gran Canaria. 11 años de relación.

Atamán y Leila se conocieron cuando eran adolescentes, por lo que llevan casi media vida juntos. Ella, al principio, no quería ningún tipo de relación seria con él hasta que le vio acercarse a otra chica. En ese momento tuvo claro que su vida estaba junto a él. Tras una larga relación, en la que han crecido juntos, un viaje de Atamán a Ibiza lo cambió todo. Leila se dio cuenta de que no le echaba de menos y de que quizá otra persona podía despertar algo nuevo en ella.

La relación se detuvo durante más de seis meses, tiempo en el que los dos estuvieron con otras parejas. Sin embargo, esas historias no les impidieron darse una nueva oportunidad. En los últimos meses, las dudas han reaparecido, por lo que necesitan que esta experiencia sirva para saber si realmente están enamorados y preparados para dar un paso más en su relación.

Christian (29 años) y Mar (24 años). Palma de Mallorca. Cuatro años de relación.

Christian y Mar se conocían de vista en Palma de Mallorca. Una noche, él se besó con ella, pero también con dos amigas suyas, circunstancia que no gustó a Mar, lo que la llevó a alejarse de él varios meses. Posteriormente, se reencontraron y decidieron empezar una relación, marcada por el pasado de Christian y una antigua infidelidad de su expareja, que ha generado en él una desconfianza que nunca parece desaparecer. Además, después de cuatro años, la monotonía y la desgana de Christian han empujado a Mar a dudar de que merezca la pena un futuro juntos. Los dos afrontan la experiencia para comprobar si sus temores son ciertos y si están hechos el uno para el otro.

Llega el momento de descubrir a los auténticos protagonistas de la nueva temporada de @islatentaciones Conocemos a las cinco parejas que pondrán a prueba su amor y fidelidad 🔥



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Tras su desembarco en las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas convivirán en lujosas villas junto a un grupo de solteros y solteras, a los que se sumarán varios tentadores y tentadoras muy conocidos por los seguidores del formato:

LAS SOLTERAS:

Andrea (20 años). Opositora a Mosso d’Esquadra. Lleida.

(20 años). Opositora a Mosso d’Esquadra. Lleida. Ainhoa (23 años). Azafata de vuelo / Au pair. Córdoba.

(23 años). Azafata de vuelo / Au pair. Córdoba. Fátima (27 años). Higienista dental. Almería.

(27 años). Higienista dental. Almería. Lucía (22 años). Dependienta. Málaga.

(22 años). Dependienta. Málaga. Jokebed (23 años). Dependienta. Gerona.

(23 años). Dependienta. Gerona. Shalim (23 años). Estudiante de Marketing. Gibraltar.

(23 años). Estudiante de Marketing. Gibraltar. María (21 años) y Laura (28 años). Granjeras. Granada.

LOS SOLTEROS:

Joan (22 años). Estudiante de Seguridad Privada. Tarragona.

(22 años). Estudiante de Seguridad Privada. Tarragona. Cristian (29 años). Camionero. Málaga.

(29 años). Camionero. Málaga. Luis (33 años). Empresario del sector de la suplementación deportiva. Gran Canaria.

(33 años). Empresario del sector de la suplementación deportiva. Gran Canaria. Fran (20 años). Futbolista. Valencia.

(20 años). Futbolista. Valencia. Sergio (24 años). Contable. Málaga.

(24 años). Contable. Málaga. Amar (28 años). Paracaidista. Cáceres.

(28 años). Paracaidista. Cáceres. Charly (25 años). Dependiente de tienda deportiva. Alicante.

(25 años). Dependiente de tienda deportiva. Alicante. Carlos (23 años). Opositor a bombero. Madrid.

Avance de la décima edición de 'La isla de las tentaciones':