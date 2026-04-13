'La Promesa', avance capítulo del martes 14 de abril: Una inesperada dimisión y la separación de Curro y Ángela

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 813 que La 1 de TVE emitirá este martes 14 de abril, María Fernández confirma su dimisión a Teresa y Cristóbal, y les pide expresamente que le oculten su marcha a Manuel. Un nuevo artículo periodístico tacha a Martina de ególatra.

Alonso, furioso por la mancha en el apellido Luján, le retira su apoyo. Jacobo le propone a Martina una solución para salvar su reputación: despedir a Petra. ¡Ella se niega en redondo!

Mientras, Leocadia presiona a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, contenta por la distancia entre la pareja. La tensión estalla en La Promesa entre los novios en una agria discusión donde Curro lanza un comentario hiriente a Ángela. La discusión termina de forma inesperada: con una ruptura.

En el hangar, Julieta se disculpa con Manuel por sus dudas iniciales, naciendo entre ellos una complicidad evidente mientras él critica la ceguera de Ciro. Teresa finge que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, quien visita de nuevo La Promesa. Manuel le exige al duque la anulación del contrato de Ciro. ¿Terminará aceptando?

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (812) emitido en La 1 de RTVE?

En el último episodio ofrecido este lunes 13 de abril, Julieta ha estallado contra Manuel al creer que instigó a su marido a invertir con el duque. El heredero, indignado por la manipulación de Ciro, ha intentado limpiar su nombre, pero Julieta no le ha creído en un principio.

Ricardo se ha defendido de su inocencia ante Pía, pero ella ha mantenido sus sospechas. Ángela se ha alejado de Curro sintiendo que la falta de confianza ha quebrado su amor. Lorenzo y Leocadia han aprovechado la situación para sembrar más discordia.

Jacobo ha exigido a Adriano que se aparte de Martina, por su culpa el Patronato planea expulsarla definitivamente. Teresa y las cocineras se han aliado para evitar que Vera suba a la planta noble y pueda encontrarse con su padre. Julieta se ha dado cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel y le ha advertido de que, si pierde el dinero de su familia, el rencor acabará con su relación para siempre.

Por su parte, María Fernández se ha sentido juzgada por su embarazo y por la protección de los señores, lo que la ha llevado a tomar una decisión drástica para preservar su dignidad: dimitir y marcharse de La Promesa.