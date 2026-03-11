El Gran Wyoming le da un repaso histórico a Von der Leyen al arrancar 'El Intermedio' ante su giro con EEUU

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este martes poniendo el foco en Ursula von der Leyen y sus polémicas declaraciones respaldando el ataque de Estados Unidos a Irán. El presentador no ha dudado en utilizar su habitual sentido del humor para desmontar el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, utilizando incluso a Melody para lanzar un dardo contra la política alemana.

"Cuando menos te lo esperas las reglas cambian. Un día las normas son leyes necesarias y absolutamente imprescindibles para el normal funcionamiento y al siguiente te sale Ursula Von der Leyen diciendo que Europa ya no puede confiar en un sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses", ha comenzado advirtiendo el conductor de 'El Intermedio' nada más iniciar la emisión.

El Gran Wyoming echa por tierra el "peloteo" de Von der Leyen a Estados Unidos: "No representa a casi nadie en Europa"

Así, el Gran Wyoming no ha tardado en compartir su interpretación personal del discurso de la política alemana. "Que traducido es: God Bless America. Fuck Europe", ha anunciado el presentador mientras sonaba el himno de Estados Unidos de fondo con una imagen de Ursula von der Leyen con la bandera del país.

"Ver a toda una presidenta de la Comisión Europea diciendo esto debe ser como si el secretario de la ONU anunciase que hay que ir pasando página de los derechos humanos, o como si el Papa dijese 'chicos eso de llegar vírgenes al matrimonio es una estupidez", ha señalado entre risas el rostro de La Sexta. "Señora Von der Leyen, aunque usted no lo crea, esas reglas no solo siguen siendo útiles, son imprescindibles", sentenciaba el comunicador.

Y el presentador no ha dudado en lanzar un dardo por su aplauso a Estados Unidos y su ofensiva. "Son la argamasa con la que se creó la Unión Europea y la civilización occidental dicho sea de paso. Y cuando alguien intenta arrastrar a Europa para implicarla en una guerra ilegal su deber precisamente es recordarle que esas normas son sagradas", señalaba el Gran Wyoming con gesto serio, condenando el ataque a Irán.

"Usted en cambio ha decidido salir como una cheerleader ahí a pelotear al presidente de los Estados Unidos. Eso no es propio de una líder europea, como mucho de una presidenta de la Comunidad de Madrid", ha apuntado entonces, mostrando una imagen de Isabel Díaz Ayuso disfrazada de animadora con los colores de la bandera estadounidense y unos pompones.

"Los europeos llevamos viviendo en paz años gracias a esas reglas básicas que usted ahora desprecia. Normas como la defensa de la democracia o el derecho de ponerle los cuernos a tu pareja si te vas de Erasmus", bromeaba el Gran Wyoming. "Además, una advertencia señora Von der Leyen. Si rompemos el viejo orden corre el peligro de que cualquiera entre a su despacho y se proclame nueva presidenta de la Unión Europea, por ejemplo: Melody", ha anunciado entre risas.

"Y usted podría acabar en Eurovisión, aunque no sé por qué país, porque ahora mismo no representa a casi nadie en Europa", ha terminado señalando el conductor de 'El Intermedio' entre aplausos antes de arrancar oficialmente el programa desde la mesa principal repasando la actualidad junto a Sandra Sabatés.