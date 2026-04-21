La insuperable reacción del Gran Wyoming tras apuntar alto y claro Bárcenas a Rajoy en el juicio de Kitchen

Luis Bárcenas ha declarado este lunes en el juicio de la Operación Kitchen. Unas declaraciones que han puesto contra las cuerdas al Partido Popular y que han sido analizadas al detalle por El Gran Wyoming en 'El Intermedio'. Aunque lo ha hecho con su habitual sentido del humor.

Bárcenas ha confirmado lo que era un secreto a voces: que Mariano Rajoy estaba al tanto de la caja B del partido y que, además, le sustrajeron unos audios que lo demostrarían. "Sí, amigos, llegó el día, el día más esperado por 'El Intermedio' y más temido por Génova", anunció El Gran Wyoming, antes de exclamar: "¡Bárcenas ha vuelto! ¡Cómo echaba de menos al 'fucking master of the universe'!".

"Llevaba tanto tiempo callado que ahora ha vuelto con más ganas de hablar que nunca", ha añadido el presentador, dando paso a Sandra Sabatés para que diera más información al respecto. Según ha explicado la periodista, Bárcenas ha confesado que tenía tres grabaciones: "Una en la que él mismo contaba el modus operandi de la contabilidad B del PP, otra con Javier Arenas hablando de este asunto y una última con Mariano Rajoy, cuyo contenido ha relatado ante la jueza".

Tal y como ha contado el extesorero del PP en el juicio, él subió al despacho de Rajoy para entregarle una hoja en la que figuraban los últimos movimientos de la contabilidad extra en la que, además, figuraba un saldo. Bárcenas le entregó ese saldo en un sobre. En el audio, además, se podía escuchar como el expresidente del Gobierno introduce ese papel en un destructor de papeles.

El Gran Wyoming sobre Mariano Rajoy: "Confirmado, solo se lía con la palabras"

"Así que Rajoy metió el sobre con dinero en la saca y la contabilidad B en la trituradora", señaló El Gran Wyoming, antes de sentenciar: "Está confirmado, Rajoy solo se lía con las palabras, con los sobres parece un cartero con 40 años de experiencia". Además, durante el juicio, Bárcenas confirmó, por primera vez que con las siglas 'M.R.' se refería a Mariano Rajoy.

"¡Un momento!", exclamó el conductor de 'El Intermedio', quien reconoce estar "confuso": "¡O sea que 'M.R.' era Mariano Rajoy! Coño, esto si que es un titular. Menudo sorpresón. ¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!", bromeó. "Bueno, aunque no iba tan desencaminado, Bárcenas podía protagonizar el remake de 'Tienes un e-mail'. Se llamaría 'Tienes un SMS de Mariano'. Spoiler: al final Luis no es tan fuerte y lo casca todo", sentenció El Gran Wyoming.