Carlos Herrera cambia de opinión y se pronuncia así sobre Broncano y ‘La Revuelta’ de TVE

Este lunes, 9 de septiembre, TVE por fin estrenó el esperado programa de David Broncano, ‘La revuelta’. Tras un fichaje no exento de polémica, y después de que no se supera el nombre del espacio hasta prácticamente una semana antes, todos los ojos estaban puestos en si el cómico cumpliría con las expectativas. ¡Y vaya que si cumplió!

‘La revuelta’ se estrenó con un gran 17,1% de share al reunir a 2,2 millones de espectadores. Si bien no consiguió vencer a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, que cosechó un 23% de cuota de pantalla, hay que decir que este contó con la presencia de Victoria Federica, cuya entrevista causó mucha expectación. Pero todo parece indicar que David Broncano va a ser un rival muy fuerte para el imbatible programa de Antena 3.

Carlos Herrera aplaude por sorpresa el estreno de ‘La Revuelta’

Sobre ello se ha pronunciado Carlos Herrera. El veterano locutor radiofónico no ha dudado en pronunciarse sobre el estreno de ‘La revuelta’. Lo ha hecho desde ‘Herrera en Cope’, el espacio que presenta en dicha cadena. María José Navarro, colaboradora de la sección ‘Lo que hace ruido’ opinaba que Broncano había saltado a la televisión generalista «fiel a su estilo, fácilmente reconocible y tratando de explicar algunas cosas».

La tertuliana explicó a los oyentes que el humorista había apostado por un invitado desconocido, Aitor Francesena, para el estreno de su programa. Se trata de un surfista ciego de origen vasco y ganador cinco veces del campeonato de España. Un gesto que Carlos Herrera no dudaba en aplaudir: «Me parece inteligente lo que ha hecho».

«Broncano ha sido inteligente porque ha decidido no entrar a competir. Es decir ‘yo apuesto por esto, y no entro a competir en estas cuestiones’. Porque seguramente la agenda del otro lado es imbatible. Entonces, tira por ahí. Saldrá bien o saldrá mal. Lo veremos», analizaba el popular periodista. De esta forma, alababa el movimiento del presentador de La 1.

Carlos Herrera fue muy crítico con el fichaje de Broncano por RTVE

Pese a que ahora Carlos Herrera ha aplaudido el estreno de ‘La revuelta’, fue uno de los más críticos con el fichaje de David Broncano por RTVE. Hace unos meses, lamentó que se estuviera «imponiendo a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista Broncano, si le conviene. ¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos?».

«Pues tendrá que defenderse de alguna manera. Vamos, yo… Supongo, no lo sé, yo no lo conozco. No sé por donde anda, pero… Oiga, lo de ayer deja en pésimo lugar a todos los profesionales de la televisión, a los activistas de lo viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado», insistió.

Pero Carlos Herrera fue más allá, y llegó a asegurar que el fichaje de Broncano era una «obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de la televisión. Y el dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo. O sea, yo ya solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna», sentenció.