Juan del Val deja bien clara su postura sobre el caso de Noelia Castillo en 'La Roca': "Es un gran fracaso"

Este sábado, 28 de marzo, 'La Roca' ha analizado el que ha sido, sin duda, el tema de la semana: el caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió la eutanasia tras dos años de lucha judicial. Juan del Val ha vuelto a ser uno de los más claros a la hora de dar su opinión al respecto.

El pasado jueves, Noelia cumplía su sueño de morir "en paz y dejar de sufrir". Lo hacía tras más de dos años de batalla judicial contra la decisión de su padre, que pretendía mantenerla con vida en contra de su voluntad. Noelia se convertía así en la persona más joven en recibir este derecho en España desde que la ley entró en vigor, en 2021.

Juan del Val ha empezado dejando claro que él no piensa "que haya demasiada polarización" en este asunto. "Creo que más o menos el grueso de la población esta de acuerdo en el respeto a la decisión", considera el escritor, antes de confesar que él está "completamente a favor de la ley de la eutanasia", por lo que ha mostrado su "máximo respeto a la decisión personal de Noelia o de cualquier otra persona que tenga la voluntad de dejar de vivir".

Juan del Val sobre el caso de Noelia: "Es un fracaso de toda la sociedad"

Sin embargo, el colaborador de Atresmedia cree que, en este caso concreto, "es un fracaso de toda la sociedad": "Las dos cosas son compatibles. Aquí han fracasado las instituciones, la familia… es un fracaso colectivo". Esta no es la primera vez que Juan del Val se pronuncia sobre la eutanasia de Noelia, ya lo hizo el pasado jueves durante la tertulia de 'El Hormiguero', donde volvió a incidir en el fracaso de toda la sociedad: "Falla el sistema, fallamos todos".

Además, el ganador del Premio Planeta 2025 señaló que, teniendo en cuenta la edad de la joven y la existencia de problemas de salud mental, "la solución estaba en otro sitio". Por su parte, Cristina Pardo defendió el derecho de Noelia a tener una muerte digna. "El sistema falla muchas veces y no por eso te quieres quitar la vida", añadió Nuria Roca, dejando claro que se trata de una "decisión absolutamente personal y legítima".

De hecho, la mujer de Juan del Val recordó que "ella ya expresó esta decisión cuando se quiso suicidar tres veces. Y en esta ocasión ha recurrido al sistema para que la amparase y la acompañase. No podemos ni juzgarla ni intentar convencerla". Más dura con la decisión de la joven fue Tamara Falcó, quien dejó claro que para ella "es súper difícil ante un dolor tan extremo como el que sufría esta niña ponerme un su lugar".

"Sí que he pasado por momentos muy difíciles donde he pensado incluso que no había salida y en sitios muy oscuros, pero sé que hay esperanza. Con 25 años es muy triste que pienses que tu historia ya está toda escrita", sentenció la marquesa de Griñón. El último en tomar la palabra fue Pablo Motos, quien apuntó que "la vida no trata igual a todo el mundo, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. A lo mejor, tú no puedes decir cómo vienes a este mundo, pero sí puedes decidir, en un momento determinado que aquí no quieres seguir. Es un derecho", zanjó el presentador de 'El Hormiguero'.