Juan del Val no menciona la polémica de Sarah Santaolalla pero lo que reflexiona sobre 'El Hormiguero' va por ella

Juan del Val es uno de los colaboradores más polémicos de la televisión actual. Cada vez que habla, 'sube el pan' y sus opiniones en cualquiera de los programas en los que trabaja son objeto de debate y, en muchos casos, de críticas. Sobre el papel que juega en la pequeña pantalla ha reflexionado el escritor a través de sus redes sociales.

El colaborador de 'El Hormiguero' y 'La Roca' se ha sincerado con sus seguidores de Instagram sobre sus intervenciones en ambos programas de Atresmedia. "Me gustaría compartir con vosotros algunas sensaciones que a veces se tienen cuando se hace televisión en directo. Creo que de esto no se habla demasiado y a mí hoy me apetece hacerlo", arranca diciendo Juan del Val en el vídeo compartido en su perfil de Instagram.

"Al igual que en el día de cualquiera de vosotros, a veces dices una frase inoportuna de la que te arrepientes o, lo que todavía da más rabia, se te ocurren contestaciones muy brillantes una hora después de acabada una discusión", añadió el marido de Nuria Roca, sobre los riesgos que tiene el directo en televisión. Ya que, "si los programas están grabados o se lee lo que se dice, no hay riesgo".

Juan del Val reflexiona sobre los riesgos de los programas en directo

Sin embargo, el los programas en directo, como son 'El Hormiguero' (Antena 3) y 'La Roca' (La Sexta), no hay margen de maniobra, y, tal y como señala Juan del Val, "hay que pensar a toda velocidad y hablar con la mayor precisión posible en poco tiempo. Como en cualquier otra actividad, se va adquiriendo oficio, pero no siempre se está afortunado", confiesa.

"A veces las ideas suenan de maravilla en tu cabeza, pero al convertirlas en palabras se producen una incómoda distorsión. Hay días que un chiste resulta graciosísimo en tu mente, pero cuando sale al aire no tiene ni puta gracia", reconoce. "Y todo eso pasa con varios millones de personas mirando (algunas deseando que te equivoques para hacértelo saber)", prosigue entre risas, antes de añadir: "Es lo más parecido a precipitarse al vacío".

Según Juan del Val, "es fantástico cuando se acierta, cuando se logra hacer reír o cuando tus reflexiones son aplaudidas… pero cuando la cagas lo único que te gustaría es que te tragase la tierra. A mí a veces también me pasa", concluye el escritor su post, uno de los más sinceros que ha publicado.