Confirmados los invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 23 al 26 de marzo contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 16 al jueves 19 de marzo a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.



Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Santiago Segura, se reencontró con Ana Torroja, entrevistó a Mario Casas y Mariela Garriga tras el estreno de su nueva película y cerró la semana de la mano de Megan Montaner y Rodolfo Sancho, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Omar Montes, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nueva canción junto a Juan Magán. El martes queda reservado para Carmen Maura, que se reencontrará con Pablo Motos para desvelar todos los detalles de 'Calle Málaga', su nueva película.

El miércoles llega el turno de Javier Cámara y Alexandra Jiménez, que visitarán el programa de las hormigas para presentar '53 Domingos', la nueva película que protagonizan y que llegará a Netflix el próximo 27 de marzo. El jueves, los finalistas de 'El Desafío', serán los encargados de cerrar la semana de entrevistas.

La próxima semana:

💥 LUNES: @omarmontesSr

💥 MARTES: Carmen Maura

💥 MIERCOLES: Javier Cámara y Alexandra Jiménez

💥 JUEVES: Los cuatro finalistas de @eldesafioa3#EntreTierrasEH pic.twitter.com/hz4pTU0kPE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 19, 2026

Lunes 23 - Omar Montes

El lunes, Omar Montes será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas para presentar su remix de 'Ayer la vi', uno de los éxitos más conocidos del cantante y productor Juan Magán, con quién se ha unido para revivir el tema 14 años después. A su vez, repasará sus nuevos proyectos empresariales junto a Pablo Motos.

Martes 24 - Carmen Maura

El martes queda reservado para Carmen Maura, que regresará al programa de Pablo Motos para presentar 'Calle Málaga', su nueva película que llegará a las salas de cine el próximo 1 de abril. En el film, la actriz da vida a una española que vive en Tánger y cuya vida da un vuelco cuando su hija le comunica que debe abandonar el piso donde siempre ha vivido porque necesita venderlo.

Miércoles 25 - Javier Cámara y Alexandra Jiménez

El miércoles, Javier Cámara y Alexandra Jiménes regresarán a 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de '53 Domingos', la nueva serie que protagonizan y que llegará a Netflix el próximo 27 de marzo. La ficción se centra en una civilizada reunión familiar que desembocará en una divertida pelea.

Jueves 26 - Finalistas de 'El Desafío'

El jueves, los cuatro finalistas de la presente edición de 'El Desafío' serán los encargados de despedir la semana antes de su gran cita en la esperada final del concurso en Antena 3. Y habrá que esperar hasta la entrega de este viernes 20 de marzo para conocer los tres concursantes restantes que se sumarán al podio de finalistas junto a José Yélamo, que se clasificó la semana pasada.