Raúl Pérez asombra a medio público de 'La Revuelta' con sus imitaciones y la reacción es unánime: "Da mil vueltas a Latre"

Este miércoles, 18 de marzo, 'La Revuelta' ha recibido la visita del humorista Raúl Pérez, considerado como uno de los mejores imitadores de los últimos años en España. Hasta se atrevió a imitar la voz de David Broncano, dejando al presentador atónito por su gran parecido.

Según su teoría de los "vecinos de voz", la del conductor de 'La Revuelta' es próxima a las del jugador de baloncesto Ricky Rubio y la del astronauta y exministro Pedro Duque. Aunque reconoció que aún debía pulirlo: "Estoy rondando el palo… Es por lo que dices, más que por la voz. Estás entre tres: Ricky Rubio, Broncano y Pedro Duque". "No me lo esperaba, pero estás cerca", reconoció el presentador.

Algo similar ocurre con las voces del cantante Miguel Bosé y el chef Jordi Roca. Por el contrario, también hay "voces antagónicas", como serían las del repostero catalán y la del expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Este marco teórico de las voces y las imitaciones se completa con aquellas que tienen un rango que puede pasar del 0 al 1, como la del cómico, actor y director Ernesto Sevilla, que en cuestión de segundos pasa del susurro al grito. Todas estas voces se encuentran en el repertorio de Raúl Pérez.

Si alguien es capaz de conseguir una imitación perfecta de Broncano ese es Raúl Pérez. #LaRevuelta @alasbravasSER pic.twitter.com/3RaL1s4WpG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 18, 2026

👑 Raúl Pérez es el rey de las imitaciones.



Lo que le eches, es que lo clava absolutamente todo. Es el mejor sin discusión. #LaRevuelta @alasbravasSER pic.twitter.com/e03rXLYm4z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 18, 2026

Raúl Pérez responde a las preguntas clásicas de una forma muy peculiar

Al igual que todos los invitados que pasan por el programa de La 1, el imitador tuvo que responder a las preguntas clásicas: dinero que tiene en el banco y relaciones sexuales en el último mes. Sin embargo, decidió responder de una manera muy peculiar: fueron Florentino Pérez y Mariano Rajoy quienes contestaron en su lugar.

Fue el público presente quien propuso a ambas figuras para responder a las preguntas habituales del programa, aunque Raúl Pérez debía aportar sus datos reales, y no los de los personajes. Con la voz de presidente del Real Madrid, el cómico comentó: "Mire usted, con el máximo de lo respetos, son preguntas que para responderlas tienen que tener un trasfondo, no se pueden responder así a las bravas".

Acto seguido, contestó a la pregunta del dinero en el banco: "Pero digamos que he tenido unas inversiones de bienes e inmuebles y, puedo decir, que ahora mismo, efectivamente, conozco lo que es un billete de cinco euros. Menos de lo que me gustaría tener y más de 150.000 euros".

A la pregunta del sexo, Raúl Pérez, con la voz del expresidente del Gobierno respondió: "Mire usted, es una pregunta difícil y muy difícil". Al escuchar las puntuaciones de la masturbación, no dudó en dar un dato concreto: 15. "Ha sido cosa menor, dicho de otra forma, no ha sido cosa mayor. He tenido momentos de soledad y los he aprovechado. A lo que sumamos otras cosas que pueden haber sido interesantes… 17", concluyó.

Florentino y Rajoy responden las Preguntas Clásicas™



Lo que hace Raúl Pérez no son imitaciones, son posesiones. Absoluto genio #LaRevuelta @alasbravasSER pic.twitter.com/ZjlGxKXUVx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 18, 2026

Ovación masiva a Raúl Pérez por sus imitaciones en 'La Revuelta'

La visita de Raúl Pérez a 'La Revuelta' fue muy aplaudida por la audiencia del programa. A través de las redes sociales, los espectadores mostraron su estupefacción ante las imitaciones del invitado. El comentario más repetido en X fue que ha superado a Carlos Latre como mejor imitador. "Podría pasarme horas y horas viendo las excelentes imitaciones de Raúl Pérez. Que lo inviten más veces al programa, por favor", pedía una tuitera.

"Este si que es grande, le da mil vueltas al Latre...", aseguraba otro usuario. "Raúl Pérez es un imitador brutal. Su capacidad de mimetizarse con sus personajes es increíble"; "Raúl Pérez es el mejor imitador de España y punto"; "Raúl Pérez acaba demostrar que puede ser el mejor imitador de España. Salió escaldado del programa, no he parado de reír, con las bravas", son solo algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Raúl Pérez (@raulperez_76) es el mejor imitador y humorista que tenemos en este país. No es normal lo que me río desde hace años con cada imitación que hace, es que LO CLAVA 🤣🤣#LaRevuelta #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/7YPg7Qi5SS — J.🚂 (@javimartc) March 18, 2026

Podría pasarme horas y horas viendo las excelentes imitaciones de Raúl Pérez. Que lo inviten más veces al programa, por favor🙏🏼😂 #LaRevuelta — Laruna TV (@larunatv) March 18, 2026

Raúl Pérez es el mejor imitador de España y punto #LaRevuelta — Tefi (@teficj) March 18, 2026

Espero que hayáis secuestrado a Raúl Pérez en @LaRevuelta_TVE

¡Qué descojono, por favor! Este tío es Dios. Y sin aires de divo.

Sección fija o programa o... #LaRevuelta — Repartiendo (@repartiendo12) March 18, 2026

Raúl Pérez es un imitador brutal. Su capacidad de mimetizarse con sus personajes es increíble. #LaRevuelta https://t.co/S8wHy5ohkT — Luis Cabrerizo 🇵🇸🇪🇸🇪🇺 (@LuisCabrer93604) March 18, 2026

La entrevista de Raúl Pérez en #LaRevuelta es una masterclass sobre cómo promocionar un programa nivel Dios 😂😂😂 — Jordi Sarrión-Carbonell (@sarrioncarbo_) March 18, 2026

Raúl Pérez acaba demostrar que puede ser el mejor imitador de España.

Salió escaldado del programa,

no he parado de reír, con las bravas.#LaRevuelta — Cristo (@Tobal_RMe) March 18, 2026

Raúl Pérez imita muchísimo mejor que Carlos Lastre 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️#LaRevuelta — 🩷✨Mr.Faith✨💚 (@MrFaith91) March 18, 2026

Ha pasado a Latre de largo https://t.co/eYow81r2KT — Verdejo 🔇 (@sergioverdeg) March 18, 2026

Raúl es lo mejor que le ha pasado a este país en imitaciones. En ilustres ignorantes o en a las bravas se le puede disfrutar a menudo https://t.co/1GNZ1gWTTN — Ruben Rodriguez (@rurop) March 18, 2026

Este si que es grande, le da mil vueltas al Latre... — Extrema y Dura (@CristionaESC) March 18, 2026

Decidme que es IA porque esto no es normal, la manera de clavar a Ernesto,Cimas y Zahera whaaaat — Hälber (@AllverdPuchol) March 18, 2026