Juan del Val enfrenta a las reseñas de su debut como actor en 'Torrente, Presidente' y avisa de lo que está pasando

'Torrente Presidente' llegó este viernes a los cines por todo lo alto. La sexta película de la saga de Santiago Segura está arrasando en su primer fin de semana en los cines con más de 4,8 millones de euros recaudados en dos días empujando al mercado a marcar su mejor sábado desde 2019. La película está dando mucho que hablar y este sábado Juan del Val se pronunció sobre su cameo en 'La Roca'.

Y es que una de las grandes novedades con las que ha sorprendido Santiago Segura es que hasta el estreno de 'Torrente Presidente' el pasado viernes no había ni una sola imagen ni tráiler promocional sobre la película. La intención era dar la sorpresa y que nadie supiera nada de la cinta hasta que la viera.

Tampoco se sabía quiénes iban a formar parte del reparto de 'Torrente Presidente'. Y es sin duda la cinta con más cameos hasta el momento con participación de rostros televisivos tan variopintos como Juan del Val, Iñaki López, Cristina Pardo, Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, Jordi Évole, El Gran Wyoming o Vito Quiles así como Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso, Leo Harlem o Jordi Sánchez.

También el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy o la participación de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey están dando mucho que hablar entre los espectadores en redes sociales, que han dictado una sentencia atronadora.

Juan del Val se pronuncia sobre su cameo en 'Torrente Presidente': "Las críticas están siendo buenas"

Este sábado, en 'La Roca', Juan del Val daba algunos detalles de su cameo en la película de Santiago Segura. "Ha pasado una cosa muy curiosa que es que hasta las críticas profesionales de los críticos de cine no han podido hacerlas y las que se han hecho son de gente que ha ido al cine y las críticas están siendo buenas, que es una cosa increíble", empezaba diciendo el periodista.

"Me parece que hay cierto desconcierto y es algo que a mí me hace muchísima gracia, porque hay gente que no sabe lo que tiene que pensar. Hay mucha gente en España que dice si esto es así yo tengo que pensar así sin más recorrido. Pero hay mucha gente que no sabe lo que tiene que pensar. Y es que si yo soy del mundo guay y woke esto no me gusta, pero es que luego de repente van y se meten con Vox y entonces me tiene que gustar", sostenía sobre lo que va a pasar con 'Torrente Presidente'.

"El humor de Torrente te puede gustar más o te puede gustar menos, es objetivamente soez y te puede hacer gracia o no hacer gracia, esto es así. Torrente es lo que es", recalaba Juan del Val. "¿Sigue siendo políticamente incorrecto no?", se interesaba Nuria Roca. "Naturalmente, pero luego a lo mejor se da la vuelta y entonces si es políticamente correcto", añadía.

"El número de cameos ha sido impresionante y hay gente que hace de sí misma, pero luego hay otra gente que hemos interpretado", señalaba Juan del Val, que reconocía que se lo pasó muy bien rodando la película. "Yo estuve con Carlos Areces, David Guapo y con Willy Bárcenas. Yo digo una frase y ya está, es la presentación de un mitin, se grabó veinte veces la misma cosa que es como es el mundo del cine", concluía.