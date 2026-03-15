Antón Losada, siendo fiel a su estilo, se lanza a dejar este puntiagudo dardo a 'Torrente Presidente'

'Torrente Presidente' está arrasando en su primer fin de semana. La última cinta de la saga de Santiago Segura se ha convertido en el mejor estreno español en 15 años siendo además el mejor estreno español del año con más de 4,8 millones de euros recaudados en sus dos primeros días.

Y como era de esperar, su estreno está dando mucho que hablar entre los que defienden y aplauden su regreso a los cines, y entre los que están criticando a Santiago Segura por contar con rostros como Vito Quiles en el reparto de 'Torrente Presidente'. El último en pronunciarse ha sido Antón Losada.

Así, el politólogo y colaborador de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' en TVE no ha dudado en pronunciarse en su cuenta de "X" sobre lo que piensa de la taquillera saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura sin que nadie le haya preguntado.

"No os enfadéis. Pero a mí Torrente hace décadas que me da igual. Desde la primera casi", señala Antón Losada. Un comentario que sin duda ha generado muchos comentarios a los que el gallego no ha dudado en contestar. "Oye apolítico total", responde cuando ve que la BSO es de Willy Bárcenas, el hijo de Bárcenas y líder de Taburete. También en otro comentario deja claro que a sus impuestos "se la sopla Torrente".

No os enfadéis. Pero a mí Torrente hace décadas que me da igual. Desde la primera casi. — Antón Losada (@antonlosada) March 14, 2026

Así es 'Torrente Presidente'

A lo largo de 102 minutos de metraje, el personaje principal, José Luis Torrente, convencido para meterse en política y con su estilo vulgar, grotesco y lleno de disparatadas ocurrencias, consigue convertirse en líder de un partido populista llamado 'NOX', con el que, a su vez, se hace una caricatura de la extrema derecha española. Es el eje argumental de la cinta.

Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso, Leo Harlem o Jordi Sánchez acompañan a Santiago Segura en el reparto de 'Torrente, Presidente'; que cuenta además con la participación de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey y con cameos como el del expresidente Mariano Rajoy o el agitador ultraderechista Vito Quiles, así como el de rostros de Atresmedia, participadora del film, como Juan del Val, Jordi Évole o José Yélamo.