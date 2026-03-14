Jordi Évole dice lo que realmente opina de 'Torrente, Presidente' y la crítica más repetida que le hacen por su cameo

'Torrente, Presidente', la sexta parte de la exitosa saga de películas de Santiago Segura como su director, guionista y protagonista, ha regresado doce años después con su estreno en cines este viernes 13 de marzo, y su sátira política e impensables cameos están dando muchísimo que hablar, recibiendo una sentencia generalizada de los espectadores en redes sociales.

Entre los insólitos cameos que participan en 'Torrente 6' se encuentra Jordi Évole, que engrosa un extenso listado de famosos con nombres como Ana Rosa Quintana, Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso o Leo Harlem, además de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey y con apariciones como el del expresidente Mariano Rajoy y el del agitador ultraderechista Vito Quiles.

En 'Torrente, presidente' el personaje de Santiago Segura logra erigirse en líder de un partido populista llamado 'NOX', con el que se hace una caricatura de la extrema derecha española y el panorama política actual. En sus primeras 24 horas ha reventado la taquilla con casi 290.000 espectadores y una recaudación estimada de 2,3 millones de euros según informa la agencia especializada Box Office España. De hecho, según Comscore se convertiría en el mejor lanzamiento de una película española desde hace 15 años tras 'Torrente 4'.

Pues bien, uno de los cameos más sonados y sorprendentes es el de Jordi Évole quien no ha dudado en dar explicaciones por participar en el largometraje en su última columna en La Vanguardia, titulada "Mamá, lo siento, salgo en 'Torrente, presidente'". "Recuerdo la cara de mi madre viendo el primer Torrente. El asco que le dio el personaje [...] La mujer no se explicaba cómo aquello nos podía hacer tanta gracia", empieza explicando el rostro de Atresmedia.

El presentador de 'Lo de Évole' confiesa que "no le había contado [a su progenitora] que en una escena de este último 'Torrente' hago un cameo. Se me olvidó". Y añade el hecho de que tuvo que firmar un documento de confidencialidad, asumiendo que si se filtraba algo le caería una elevada sanción "con la que Santiago Segura podía haber hecho Padre no hay más que uno 6".

Jordi Évole confiesa los gestos torcidos en la profesión por su participación en 'Torrente, Presidente'

Jordi Évole en 'Lo de Évole'.

Para el periodista "ha sido un poco conflictivo eso de guardar el secreto. Básicamente porque me moría de ganas de contarlo. Torrente I y II me volaron la cabeza y la verdad es que me hacía ilusión participar en la saga". Además, el comunicador catalán agrega la dispar acogida generacional a su cameo: "De la poca gente a la que se lo conté, la reacción fue mucho más positiva entre los más jóvenes que en compañeros de generación".

Por un lado, "la chavalada que no había nacido con el primer Torrente adora al personaje. Han visto en plataformas toda la saga, se tronchan y les parece un disparate que comparten en grupo en tardes tontas de domingo". En cambio, entre compañeros de generación se ha encontrado "con gestos torcidos cuando lo he contado", y le cuestionaron así su fichaje: "Cómo vas a salir tú en Torrente, tal y como está España ahora. ¿Has preguntado de qué va? ¿Y sabes quién sale además de ti? A ver si vas a blanquear el fascismo. Seguro que hay otros cameos de gente que están en tus antípodas ideológicas, y cuando veas la peli te dará rabia".

Jordi Évole afirma que su papel es testimonial en 'Torrente, presidente', "se podía escribir en un post-it", así mismo no preguntó previamente por el argumento ni por la trama del largometraje. En cuanto a coincidir en el reparto artístico con famosos tan dispares y en las antípodas ideológicas argumenta con rotundidad: "Hay tantos cameos, que si todos te caen bien, eres idiota. Además, eso ya me pasa viendo a algunos colaboradores de la cadena donde trabajo o del periódico en el que escribo. ¿Y?".

En este sentido, el presentador de La Sexta cree que "si los periodistas de izquierdas quisiésemos ser seres sin contradicciones, deberíamos escribir en un fanzine hecho con cuatro amiguetes en una imprenta de barrio". Para argumentarlo trae a colación lo que le dijo Marc Giró recientemente: "Ser de izquierdas es agotador, creo que hay partido y hay que disputarlo. Y si puede ser riendo, mejor".

Por último, Jordi Évole cuenta su experiencia al acudir este viernes a los cines del Splau, en Cornellà para ver 'Torrente, presidente'. Allí se encontró con "un lleno total a las 12 de la mañana", con gente de todas las edades: "Nos reímos intergeneracionalmente en muchos momentos. Me lo pasé en grande. ¿Y políticamente? Pues cada uno hará su lectura desde su trinchera, porque Santiago Segura es el más listo de la clase", sentencia.