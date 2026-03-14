Los espectadores dictan esta masiva sentencia a 'Torrente, Presidente' y hay una crítica atronadora

Estaba previsto que 'Torrente, Presidente' acaparara toda la atención de la cartelera en su estreno este viernes, 13 de marzo, pero lo cierto es que se han superado todas las previsiones. Santiago Segura, actor y director, ha regresado con la sexta entrega de la saga 12 años después y lo ha hecho reventando la taquilla en el primer día con su entrega más política en tiempos convulsos.
A lo largo de 102 minutos de metraje, el personaje principal, José Luis Torrente, convencido para meterse en política y con su estilo vulgar, grotesco y lleno de disparatadas ocurrencias, consigue convertirse en líder de un partido populista llamado 'NOX', con el que, a su vez, se hace una caricatura de la extrema derecha española. Es el eje argumental de la cinta.
Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso, Leo Harlem o Jordi Sánchez acompañan a Santiago Segura en el reparto de 'Torrente, Presidente'; que cuenta además con la participación de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey y con cameos como el del expresidente Mariano Rajoy o el del agitador ultraderechista Vito Quiles.
El largometraje, presentado por el propio Segura como "la vergüenza del cine español" (siendo esto una clara estrategia comercial), no se había mostrado a la prensa especializada en pases previos, no había lanzado tráiler y no había desvelado quiénes serían los actores que acompañarían a Torrente -ni su infinidad de cameos- hasta que la gente la ha visto en las salas de cine.
Y, a tenor de los datos que ha arrojado la jornada inaugural, ese oscurantismo ha jugado a favor. En sus primeras 24 horas 'Torrente, Presidente' ha arrasado con casi 290.000 espectadores y una recaudación estimada de 2,3 millones de euros según recoge Box Office España, agencia especializada en análisis de la taquilla y la industria del cine español.
En solo un día ha pulverizado la mayoría de los grandes estrenos españoles de la última década. De hecho, según la consultora Comscore asistimos al mejor lanzamiento o apertura de una película española desde hace 15 años; justamente tras 'Torrente 4', que alcanzo los 2,4 millones de euros de recaudación en su primera jornada.
Así las cosas, los pronósticos se han desbordado completamente y la expectativa ahora es rebasar los cinco millones de euros en este primer fin de semana en la gran pantalla. Algo que, a buen seguro, se va a superar con creces porque el fenómeno está siendo absoluto, con una afluencia en los cines que hacía muchísimo tiempo que no se veía.
Además, conviene destacar que los resultados son extraordinariamente meritorios teniendo en cuenta la coyuntura actual en el panorama cinematográfico: las salas españolas han ido en claro declive desde la irrupción de las plataformas de streaming bajo demanda.
En conclusión, el estreno de 'Torrente, Presidente' va camino de encumbrarse como "la película del año", al menos cuantitativamente hablando. Y a ese incontestable éxito en recaudación, hay que sumar un veredicto atronador del público que ya la ha consumido. "Es la mejor película desde Torrente 2", sentencian muchos.
"Es la mejor entrega de la franquicia desde 'Torrente 2: Misión en Marbella' y la que, con más lucidez, entiende -y deconstruye- el legado Torrentiano en la cultura española", escribe el actor y director José Mellinas.
Incluso los no fans de la saga han caído seducidos con 'Torrente, Presidente': "No me gusta Torrente y creo que jamás he visto una de sus películas más de 15 minutos. Pero lo de #TorrentePresidente es una oda a la política actual, con un reparto que te deja con la boca abierta y con el humor que ya no se destila en estos tiempos. Id ya a verla".
'Torrente, Presidente': "Una critica muy mordaz y atrevida de Santiago Segura a la situación política actual"
"Qué peliculón. Hacía tiempo que no me reía así. Vulgar, exagerada y totalmente incorrecta… pero justo por eso funciona. Se ríe de todo sin pedir permiso. Viendo cosas así te das cuenta de lo mucho que ha cambiado el humor", analiza otro espectador. "Una critica muy mordaz y atrevida de @SSantiagosegura a la situación política actual. Hay que agradecerle su atrevimiento, algo raro de ver hoy en día", añade en la misma dirección el usuario David Piris.
"Santiago Segura disfruta parodiando la actual situación política del país y no deja títere con cabeza, aunque la sangre no llegue al río"; "en resumen, no decepciona"; "hacía mucho tiempo que no veía un ambiente como el de hoy en salas de cine"; "de lo mejor del año"; "hace tiempo que no me descojono tanto con una película español"; "no se ha guardado absolutamente nada por miedo a la cancelación" o "de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos y fiel a su esencia" son otras de las reseñas más repetidas en RRSS.
Entretanto, también se han colado algunas voces críticas que hablan de 'Torrente, Presidente' como una película "sin más para pasar el rato" o aquellas que van un paso más allá y acusan a Santiago Segura de "blanquear el fascismo" por dar un papel al activista ultra Vito Quiles.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.