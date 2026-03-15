Los espectadores dictan una masiva sentencia a 'Torrente, Presidente' y hay una crítica generalizada

Estaba previsto que 'Torrente, Presidente' acaparara toda la atención de la cartelera en su estreno este viernes, 13 de marzo, pero lo cierto es que se han superado todas las previsiones. Santiago Segura, actor y director, ha regresado con la sexta entrega de la saga 12 años después y lo ha hecho reventando la taquilla en los dos primeros días con su entrega más política en tiempos convulsos.

A lo largo de 102 minutos de metraje, el personaje principal, José Luis Torrente, convencido para meterse en política y con su estilo vulgar, grotesco y lleno de disparatadas ocurrencias, consigue convertirse en líder de un partido populista llamado 'NOX', con el que, a su vez, se hace una caricatura de la extrema derecha española. Es el eje argumental de la cinta.

Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso, Leo Harlem o Jordi Sánchez acompañan a Santiago Segura en el reparto de 'Torrente, Presidente'; que cuenta además con la participación de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey y con cameos como el del expresidente Mariano Rajoy o el agitador ultraderechista Vito Quiles, así como el de rostros de Atresmedia, participadora del film, como Juan del Val, Jordi Évole o José Yélamo.

El largometraje, presentado por el propio Segura como "la vergüenza del cine español" (siendo esto una clara estrategia comercial), no se había mostrado a la prensa especializada en pases previos, no había lanzado tráiler y no había desvelado quiénes serían los actores que acompañarían a Torrente -ni su infinidad de cameos- hasta que la gente la ha visto en las salas de cine.

Y, a tenor de los datos que arrojó la jornada inaugural, ese oscurantismo ha jugado a favor. En sus primeras 24 horas 'Torrente, Presidente' arrasó con casi 290.000 espectadores y una recaudación estimada de 2,3 millones de euros según recoge Box Office España, agencia especializada en análisis de la taquilla y la industria del cine español.

"Torrente Presidente" arrasa en su primer día en cines con un estimado de 2,3 millones de euros y casi 290.000 espectadores.



En solo un día, #TorrentePresidente supera la mayoría de los grandes estrenos españoles de los pasados diez años y tiene el espacio entre hoy y mañana… pic.twitter.com/OBphX2yzaQ — Box Office España (@BoxOfficeSpain) March 14, 2026

En solo un día pulverizó la mayoría de los grandes estrenos españoles de la última década. De hecho, según la consultora Comscore asistimos al mejor lanzamiento o apertura de una película española desde hace 15 años; justamente tras 'Torrente 4', que alcanzo los 2,4 millones de euros de recaudación en su primera jornada.

#TorrentePresidente supera los €2,3M siendo la mejor apertura del cine español de los últimos 15 años. — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) March 14, 2026

Así las cosas, los pronósticos se han desbordado completamente y la expectativa, que era rebasar los cinco millones de euros en este primer fin de semana en la gran pantalla, se ha superado también. A buen seguro, esa cifra se va a sobrepasar con creces porque el fenómeno está siendo absoluto, con una afluencia en los cines que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Comscore avanza que 'Torrente, Presidente' ya acumula más de 4,8 millones de euros sumando la alta concurrencia del sábado.

#TorrentePresidente acumula más de €4,8M empujando al mercado a ser el mejor sábado desde 2019. — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) March 15, 2026

Además, conviene destacar que estos apabullantes resultados son extraordinariamente meritorios teniendo en cuenta la coyuntura actual en el panorama cinematográfico: las salas españolas han ido en claro declive desde la irrupción de las plataformas de streaming bajo demanda.

En conclusión, el estreno de 'Torrente, Presidente' va camino de encumbrarse como "la película del año", al menos cuantitativamente hablando. Y a ese incontestable éxito en recaudación, hay que sumar un veredicto atronador del público que ya la ha consumido. "Es la mejor película desde Torrente 2", sentencian muchos.

"Es la mejor entrega de la franquicia desde 'Torrente 2: Misión en Marbella' y la que, con más lucidez, entiende -y deconstruye- el legado Torrentiano en la cultura española", escribe el actor y director José Mellinas.

Incluso los no fans de la saga han caído seducidos con 'Torrente, Presidente': "No me gusta Torrente y creo que jamás he visto una de sus películas más de 15 minutos. Pero lo de #TorrentePresidente es una oda a la política actual, con un reparto que te deja con la boca abierta y con el humor que ya no se destila en estos tiempos. Id ya a verla".

'Torrente, Presidente': "Una critica muy mordaz y atrevida de Santiago Segura a la situación política actual"

"Qué peliculón. Hacía tiempo que no me reía así. Vulgar, exagerada y totalmente incorrecta… pero justo por eso funciona. Se ríe de todo sin pedir permiso. Viendo cosas así te das cuenta de lo mucho que ha cambiado el humor", analiza otro espectador. "Una critica muy mordaz y atrevida de @SSantiagosegura a la situación política actual. Hay que agradecerle su atrevimiento, algo raro de ver hoy en día", añade en la misma dirección el usuario David Piris.

"Santiago Segura disfruta parodiando la actual situación política del país y no deja títere con cabeza, aunque la sangre no llegue al río"; "en resumen, no decepciona"; "hacía mucho tiempo que no veía un ambiente como el de hoy en salas de cine"; "de lo mejor del año"; "hace tiempo que no me descojono tanto con una película español"; "no se ha guardado absolutamente nada por miedo a la cancelación" o "de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos y fiel a su esencia" son otras de las reseñas más repetidas en RRSS.

#TorrentePresidente es la mejor entrega de la franquicia desde TORRENTE 2: MISIÓN EN MARBELLA y la que, con más lucidez, entiende —y deconstruye— el legado Torrentiano en la cultura española. pic.twitter.com/JmbKgcr3Bv — José Mellinas ❗ (@JoseMellinas_) March 13, 2026

Acabo de ver Torrente Presidente y qué peliculón. Hacía tiempo que no me reía así.😂

Vulgar, exagerada y totalmente incorrecta… pero justo por eso funciona. Se ríe de todo sin pedir permiso.

Viendo cosas así te das cuenta de lo mucho que ha cambiado el humor… ahora parece que… — Rotren (@Rotren_) March 13, 2026

La nueva película de Torrente gustará especialmente a los que siguen la política. Y también a los que se saben de memoria sus otras películas. No digo más porque no quiero joder las sorpresas constantes que tiene. En resumen, no decepciona. — Adrián Sussudio (@AdrianSussudio) March 13, 2026

Ya he visto #TorrentePresidente y QUE BUENA ES, hacía mucho tiempo que no veía un ambiente como el de hoy en salas de cine. UNA DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS QUE HE VIVIDO EN SALAS DE CINE CON DIFERENCIA!!🎬🎬



Nota:⭐️⭐️⭐️⭐️//MUY BUENA pic.twitter.com/QiaACRTffG — josema2320 (@josema_2320) March 13, 2026

No me gusta Torrente y creo que jamás he visto una de sus películas más de 15 minutos. Pero lo de #TorrentePresidente es una oda a la política actual, con un reparto que te deja con la boca abierta y con el humor que ya no se destila en estos tiempos. Id ya a verla. — Alberto Rivas (@ertiii) March 13, 2026

He disfrutado muchísimo de #TorrentePresidente. No entréis en Twitter. Y gozadla. Punto. — Diego Cabrales (@diegales96) March 13, 2026

TORRENTE PRESIDENTE!



De lo mejor del año 🤣🍿 — Cuper (@cuperrv) March 13, 2026

He ido a ver Torrente presidente con un pana y estoy a punto de soltar una charcada de época: me gustó, me encantó de hecho, hace tiempo que no me descojono tanto con una película española pic.twitter.com/BMk2IQHKvG — Kaleid Blood🇪🇸🇯🇵 (@fourth_paren333) March 13, 2026

Ha estado brutal Torrente Presidente. No se ha guardado absolutamente nada y me refiero a recortar contenido por miedo a la cancelación.

Me ha faltado un cameo en concreto pero brillante esta entrega — Sickboy Von Götha (@_Sickboy41_) March 13, 2026

Pues acabo de salir de ver #TorrentePresidente y cumple absolutamente con la premisa de hacer pasar un muy buen rato. Una critica muy mordaz y atrevida de @SSantiagosegura a la situación politica actual. Hay que agradecerle su atrevimiento, algo raro de ver hoy en dia — David Piris (@DavidPiris) March 14, 2026

@SSantiagosegura Torrente presidente... La mejor película sin duda increíble 😜. Aquí antes de verla echamos unos bolos tipical Spanish y ole por el fary😂. Enhorabuena por la película sin pelos en la lengua parodiando del sistema y del día a día. pic.twitter.com/Ivd6Ggc0Qv — CristoHD (@Cristo_HD) March 13, 2026

Pues "Torrente Presidente" me ha parecido divertidísima. Santiago Segura disfruta parodiando la actual situación política del país y no deja títere con cabeza, aunque la sangre no llegue al río. También funciona genial como homenaje a la saga, con el regreso de viejos conocidos. pic.twitter.com/Rp1rrNyhsX — José Martín (@namdikin) March 13, 2026

De las mejores peliculas que he visto en los ultimos tiempos, fiel a su esencia 🔥😂

Torrente Presidente @SSantiagosegura pic.twitter.com/DjiUIfMKo9 — Sr. ALEJANDRO (@alexriogarcia) March 13, 2026

Y no hay miedo a la equivocación a decir que Torrente Presidente es la mejor película desde Torrente 2 — Sickboy Von Götha (@_Sickboy41_) March 13, 2026

Vista #TorrentePresidente

Me ha gustado. Mucho. Juega con la nostalgia sin perder de vista la actualidad (no hace prisioneros), guión ágil, muchos guiños a la saga, cameos sorprendentes y la sensación de ser una película más compacta.

Enhorabuena, @SSantiagosegura y su equipo! — Ángel Ordóñez (@Gelordonez) March 13, 2026

Buenísima la película irreverente, inteligente y absorbente el universo torrente se hace inmortal https://t.co/30qOhGivI9 — Miguel (@miguelromeroalh) March 13, 2026

Saliendo del cine de ver #TorrentePresidente, de 10.

Enhorabuena @SSantiagosegura 👏👏👏👏👏 — Los Tercios (@spainvikingo) March 13, 2026

Acabo de ver #TorrentePresidente SUBLIME!!!! Me he reído 🤣 cada segundo. @SSantiagosegura ERES MUY GRANDE. Yo te votaría 🤣🤣🙏🙏 recomendada. — Ana Martin. (@AnitarM) March 13, 2026

Entretanto, también se han colado algunas voces críticas que hablan de 'Torrente, Presidente' como una película "sin más para pasar el rato" o aquellas que van un paso más allá y acusan a Santiago Segura de "blanquear el fascismo" por dar un papel al activista ultra Vito Quiles.

Pues acabo de llegar de ver Torrente Presidente, no os la quiero reventar, es una sátira de la España de hoy, acierta en ridicudizarla, me he reído pero tampoco la voy a poner 5 estrellas, pasas un buen rato, sin más. — Tony Franchosa (@TFranchosa) March 13, 2026

Después de ver #TorrentePresidente y sin revelar muchos detalles , diría un bueno sin más . El principio bien pero creo que al final se disipa un poco e incluso se hace lenta. Hubiera explotado más el papel de Pedro y le hubiese dado un toque más “Abaloriano” un personaje Ábalos… — Patricia Rodríguez (@patriciardguezc) March 13, 2026

Santiago Segura blanqueando el fascismo desde siempre.

Ahora le da un papel a Vito Quiles en #Torrente. Vito un ultraderechista dedicado a generar odio y a amenazar cada día a los demócratas.

No es una broma combatir al fascismo.

El color que le gusta a Segura es el del dinero. pic.twitter.com/Bo2DNMjfd2 — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) March 14, 2026

Salgo de ver torrente, la peor de las seis con diferencia, personajes de las anteriores metidos con calzador, recuperando al mejor compañero que ha tenido pero sin gracia alguna, una pena acabar así una saga tan buena. #torrentepresidente #torrente #santiagosegura — Earl Hickey (@gilitotroken) March 13, 2026

El humor chusco de @SSantiagosegura dejó de ser gracioso hace tiempo. — Mariano Cejas (@marianocejasr) March 13, 2026