Pablo Echenique no se corta este zasca a Santiago Segura por lo captado en 'Torrente Presidente' con Vito Quiles

La saga de 'Torrente' ha regresado este viernes doce años después a los cines con 'Torrente Presidente'. Y como era de esperar, la cinta de Santiago Segura, está dando mucho que hablar recibiendo una sentencia generalizada entre los espectadores en redes sociales. Uno de los que no ha dudado en pronunciarse ha sido Pablo Echenique, a quién se parodia en la película.
La sexta parte de 'Torrente' cuenta con un sinfín de cameos como Jordi Évole, Ana Rosa Quintana, Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso o Leo Harlem así como actores internacionales de la talla de Kevin Spacey, Alec Baldwin así como el expresidente del gobierno Mariano Rajoy y el agitador ultra Vito Quiles.
Precisamente, Vito Quiles aparece en una escena de 'Torrente Presidente' haciendo su habitual 'trabajo' de acosar a políticos con sus preguntas en plena calle y tratando de conseguir unas palabras de Pablo Echenique, a quién da vida Brianeitor ('Campeonex').
Es por ello, por lo que Pablo Echenique no ha dudado en lanzar un dardazo a Santiago Segura por haber contado con Vito Quiles para hacer de sí mismo pero no le haya llamado a él para que ningún actor tuviera que hacer de él. Además, aprovecha para darle un recado sobre el físico del actor.
"Oye, Santiago Segura me ha dolido un poco que hayas llamado a Vito Quiles para hacer de sí mismo como acosador fascista en 'Torrente Presidente' pero no me hayas llamado a mí para hacer de mí mismo", empieza diciendo el que fuera portavoz de Podemos en el Congreso y secretario de organización del partido de Pablo Iglesias.
"Por otro lado, te agradezco que me hayas puesto mucho más pelo del que tengo", concluye Echenique.
