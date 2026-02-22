Juan del Val paraliza 'La Roca' y lee las amenazas que recibe tras la polémica por el Planeta: "Ojalá te mueras rata fascista"

Este sábado 21 de febrero, en 'La Roca' han debatido sobre qué se debe hacer para regular las cosas que se pueden publicar en redes sociales. A raíz de esto, Juan del Val no ha dudado en leer los mensajes de odio que recibe a diario a través de Instagram y que han dejado en shock a sus compañeros.

El escritor ha empezado valorando qué le parece que en las últimas semanas se hayan viralizado pedir a la Inteligencia Artificial (IA) desnudar a menores. Esto ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a pedir a la Fiscalía que investigue posibles delitos de pornografía infantil en rede sociales. "Yo no sé si es delito que cojan la foto de una niña de 15 años y la desnuden con inteligencia artificial, pero debería de serlo. Y al delincuente no es difícil pillarlo", asegura, antes de desvelar dos de los mensajes de odio que ha recibido recientemente.

"Yo tengo dos ejemplos recientes de cosas bonitas que me han dicho a mí. 'Ojalá te mueras, rata inmunda, paleto. ¿Alguien tiene balas de sobra?'", ha leído Juan del Val, preguntando al resto de la mesa: "¿Esto es un delito o no es un delito?". Otro de los mensajes decía así: "'Eres un hdp, fascista, machista. Procura que nuestros caminos no se crucen'. ¿Qué es esto?", preguntaba atónito por la violencia y la crueldad de estos mensajes.

Juan del Val asegura que Instagram ya tiene identificado a quién le amenazó

Ante esto, Nuria Roca ha comentado que "sería muy fácil si todos tuviéramos una identificación dentro de las redes sociales como hacemos en cualquier otro foro, un banco, una tienda… Tú sabes lo que estás adquiriendo". "Pero no interesa", ha añadido otro de los colaboradores del programa. No obstante, Juan del Val ha dejado claro que "Instagram ya sabe perfectamente quién es este tío, aunque se llame Margarita82, lo sabe perfectamente".

Juan del Val no es el único rostro conocido que tiene que soportar a diario mensajes de odio y amenazantes. La última en hacerlo ha sido Violeta Mangriñán que, si bien metió la pata hasta el fondo publicando una foto claramente racista en su perfil de TikTok, absolutamente nada justifica lo mensajes privados que está recibiendo a través de Instagram, llegando a amenazar incluso a sus hijas.

La influencer publicó hace unos días una foto de un plato de jamón y un par de cervezas, al que añadió una polémica frase: "Feliz Ramadán". Muchos usuarios, de manera educada, le recordaron la importancia de respetar las creencias religiosas y culturales. Sin embargo, otros tantos, fueron más allá con mensajes claramente amenazantes.

Aprovechando una foto que subió a sus stories de sus dos hijas, algunos usuarios le mandaron mensajes aterradores: "Tiene que morir tu hija"; "Feliz muerte temprana para ellas y feliz Ramadán"; "Ojalá te mueras judía de mierda y toda tu estirpe si es posible"; "Cerda, como puedes insultar a los musulmanes de esa manera, retrasada infeliz, cuidado con tus hijas pedazo de cornuda". Son solo algunos de los muchos mensajes que ha recibido y que ella misma ha querido compartir con todos sus seguidores. La pregunta es: ¿Dónde está el límite?