Juan del Val recibe un atronador e histórico abucheo del público de 'El Desafío': "Es la primera vez que pasa"

Antena 3 emitió este viernes, 20 de febrero una nueva entrega de 'El Desafío', en la que Juan del Val sufrió en sus carnes el enfado del público presente al hacer una valoración, que todos consideraron injusta, a José Yélamo. Y es que el presentador de 'La Sexta Xplica' tuvo que enfrentarse a un reto nada fácil de conducción.

La prueba consistía en conducir un vehículo marcha atrás sobre una pasarela de 16 metros con distintos desniveles. De hecho, en algunos momentos, las ruedas del vehículo han quedado totalmente suspendidas en el aire. Cualquier mínimo movimiento podría provocar que el andaluz cayera al suelo. Ya durante los ensayos, su instructor, Walter, le advirtió que esta prueba no había sido superada por los concursantes que ya lo habían intentado en 'El Desafío', aumentando así su nerviosismo.

Yélamo ha puesto todo de su parte para superar el reto. Incluso se llegó a bajar del coche para comprobar que las ruedas estaban bien alineadas sobre la madera. El periodista mantuvo en vilo a todos los presentes, puesto que en un momento dado parecía que el coche se iba a desprender. Sin embargo, finalmente consiguió superar la prueba, logrando sacar las cuatro ruedas, dando por superado el desafío y rompiendo así con la 'maldición' de este complicado reto.

.@jjyelamo logra lo imposible. Supera la prueba de conducción más difícil de El Desafío. #ElDesafío7 pic.twitter.com/7zPspiyvGu — El Desafío (@eldesafioA3) February 20, 2026

Juan del Val recibe un gran abucheo del público por su valoración a José Yélamo

El presentador del programa de Antena 3, no dudó en darle un caluroso abrazo a modo de enhorabuena. Además, dejó claro que lo había conseguido "sin indicaciones de Walter", y recordaba que era "la primera vez que se hace este maldito desafío que ya no es maldito". "Yo había acordado con Walter que sé que no os gusta que nos den indicaciones y ahí está un poco el mérito", ha reconocido José Yélamo a los miembros del jurado, formado por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.

Acto seguido, cada uno de los jueces daba su valoración sobre la complicada prueba. El primero en tomar la palabra era Juan del Val que empezaba alabando la hazaña y la valentía del periodista: "Es verdad que no te ha indicado Walter, eso tiene muchísimo más mérito". Sin embargo, lo que decía a continuación provocaba la indignación del púbico presente en las gradas: "Pero también es cierto que la emoción del público, ese 'se sale, se sale'. La emoción te ha dado alguna pista".

En ese mismo instante, todo el público comenzaba a abuchear al marido de Nuria Roca, poniendo de manifiesto que no estaban para nada de acuerdo con él. Incluso Pilar Rubio expresó su estupefacción ante esta valoración de su compañero. "Anda ya, por favor Juan. Si no sabía ni dónde estaba. ¡Qué malo!", exclamó la miembro del jurado. Tal ha sido la polémica generada con las palabras del escritor, que Roberto Leal ha querido hacer un nuevo apunte: "Dejadme que destaque esto. Creo que es la primera vez en toda la temporada que el público dice 'ya está bien' y abuchea. El polémico Juan del Val, vaya donde vaya".

El último en tomar la palabra ha sido Santiago Segura, quien desmarcándose de su compañero, ha ensalzado el arrojo de José Yélamo. "Yo te digo que eres un fenómeno, un fuera de serie. Yo tengo ese hándicap y es que odio las pruebas de conducción. Lo difícil de la prueba para mí era mantenerme despierto. Pero qué culpa tienes tú, que es lo que te han encomendado", ha sentenciado el cineasta.