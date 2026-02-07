Shock con Daniel Illescas, influencer y modelo, que hace historia en 'El Desafío' con una marca de récord en la apnea

Este viernes, 6 de febrero, Antena 3 ha emitido la quinta gala de la sexta edición de 'El Desafío', que ha contado con Edurne como invitada especial. Aunque, sin lugar a dudar, el gran protagonista de la noche ha sido Daniel Illescas, quien ha batido todos los récords en la prueba de la apnea al aguantar casi 5 minutos debajo del agua.

La apnea es una de las pruebas más duras y emocionantes del programa presentado por Roberto Leal, y es obligatoria para todos los concursantes. Nadie se libra de ella. Para el creador de contenidos era todo un reto, como así confesó durante su visita a 'Y ahora Sonsoles', donde reconoció que fue la prueba que más le había costado preparar. Quien lo diría viendo el resultado final.

Antes de comenzar su desafío, Roberto Leal informó a la audiencia de cómo había afrontado el joven el reto: "Cuando uno tiene la apnea sea concentra y no habla. Él lleva sin hablar varios días, se ha evadido del mundo, de su círculo". Algo que Daniel Illescas confirmaba: "Tengo una presión internamente conmigo mismo. Los nervios me pasan facturan. Soy un apasionado de mar, paso tiempo en el mar, pero apena estática nunca he hecho y mi mayor debilidad es la mente. Pienso demasiado y me vienen muchas imágenes en la cabeza".

Finalmente, el concursante ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en el participante que más tiempo ha pasado debajo del agua, en concreto 4:47 minutos, superando en 7 segundos a Rosa López, quien hasta el momento tenía el récord de la apnea. En tercera posición se encuentra Jorge Sanz, quien en la primera edición logró un tiempo de 4:37 minutos.

RÉCORD HISTÓRICO DE APNEA. Daniel Illescas consigue la mejor apnea de la historia de El Desafío con 4:47 #ElDesafío5 pic.twitter.com/SWWiq30m12 — El Desafío (@eldesafioA3) February 6, 2026

Ránking histórico de apnea en 'El Desafío'

Daniel Illescas – 4:47 minutos – 'El Desafío 6' Rosa López - 4:40 minutos - 'El Desafío 3' Jorge Sanz - 4:37 minutos - 'El Desafío 1' Manuel Díaz 'El Cordobés' - 4:30 minutos - 'El Desafío 5' Gemma Mengual - 4:24 minutos - 'El Desafío 1' Omar Montes - 4:23 minutos - 'El Desafío 2' Jorge Blanco - 4:13 minutos - 'El Desafío 3' Mariló Montero - 4:08 minutos - 'El Desafío 3' Pablo Puyol - 4:02 minutos - 'El Desafío 1' Feliciano López y Willy Bárcenas – 4:01 minutos – 'El Desafío 5'

Daniel Illescas se convierte en el ganador de la noche

Tras una agónica salida del agua, Daniel Illescas comenzaba a llorar, mientras Roberto Leal le informaba que acababa de hacer historia en el programa. "Lo que acaba de pasar en la sexta temporada de 'El Desafío', para alguien que ha estado en todas las ediciones… Esto es historia de la televisión. Eres un tío muy grande. Ole tus santos… valores, porque lo que acabas de conseguir es gigante. Eres un tío muy grande", le ha dicho el presentador, quien ha dejado claro que "esto es histórico".

Acto seguido, el influencer ha metido a Juandi, su entrenador, en el agua para celebrar este momento tan especial. Por si esto fuera poco, en el plató estaba también la madre del coach, que hasta hace pocos días había estado ingresada por un problema de salud. Por tal motivo, el concursante ha querido tener unas palabras hacia ella: "Tienes a un hijo encantador y que me ha llevado hasta lo máximo que he podido", por lo que le daba las gracias también a ella por su triunfo.

Como no podía ser de otra forma, Daniel Illescas ganó el quinto programa de la sexta edición de 'El Desafío' con pleno de dices. Todos los miembros del jurado le otorgaron la máxima puntuación. El joven quiso donar los 12.500 euros de premio a King Surf, una asociación que ayuda a niños en exclusión social y con los que él ha podido convivir: "A mí me sirvió como terapia también".