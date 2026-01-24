Eva Soriano pone voz al público con su denuncia al jurado de 'El Desafío' por lo ocurrido en el último programa

Eva Soriano ya ha podido comprobar de primera mano la frustración de no conseguir la valoración esperada en 'El Desafío' tras dejarse la piel en una exigente prueba del concurso de retos. La humorista terminó enfrentándose al jurado durante la entrega de este viernes tras recibir una puntuación "injusta" que llegó acompañada por las risas de Santiago Segura ante su queja pública. Y las redes no han tardado en dictar sentencia ante el sonado desencuentro.

Tras maniobrar un coche por un estrecho camino de doble sentido en el que debía dejar pasar a un automóvil que venía de frente, la cómica regresó al sillón de concursantes feliz con su rendimiento sin saber que su esfuerzo no sería recompensado al final de la noche, cuando el jurado le otorgó un trío de cincos. "Me voy a quejar porque tengo todo el derecho del mundo", comenzó anunciando la concursante, visiblemente disgustada con el "aprobado raspado" del panel.

.@EvaSoriano90 supera el desafío combinando conducción al límite y maniobras complejas. #ElDesafío3 pic.twitter.com/naSDOVyaiB — El Desafío (@eldesafioA3) January 23, 2026

Eva Soriano estalla contra el jurado de 'El Desafío' por su baja puntuación de este viernes

"Me parece que me habéis puntuado muy injusto. Es que no tengo ni un bien, me habéis puesto un suficiente. Me voy a callar porque el público es familiar", advirtió Eva Soriano mientras Roberto Leal trataba de tranquilizarla y el jurado conformado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura la observaba con sorpresa. "Estoy enfadada. Me da igual ganarme vuestra enemistad", expresó de nuevo la humorista, plantándose ante el injusto criterio de los expertos del programa.

"Eva Soriano viene a competir, no está conforme, está en su derecho", explicaba el conductor de 'El Desafío' en un intento de poner fin a la tensa escena, pero fue entonces cuando el protagonista de 'Torrente' intervino con un desafortunado comentario que arrojó más leña al fuego. "Nos duele más a nosotros que a ti, Eva", señaló con sorna Santiago Segura colmando la paciencia de la cómica.

Visiblemente indignada, Eva Soriano no se contuvo al contestar al actor y director. "Qué mentiroso eres. Eres más falso… Qué mentira más gorda", clamó la concursante, incapaz de contener su enfado. "Tus compañeros se han jugado la vida igual que tú", le espetó el miembro del jurado, tratando de poner a raya a la humorista. "Pero que me da igual porque esas puntuaciones no son para mí. He estado a punto de morir dos veces, he sacado dos coches y no me habéis dado ni un 6", terminó sentenciando la televisiva, sin dar su brazo a torcer.

Y las redes no han tardado en hacerse eco de la tensa escena pidiendo justicia para la humorista por su baja puntuación. "En serio que chapotear por el agua sea más difícil que lo de Eva Soriano da la calidad cutre del jurado", ha señalado un usuario en X subrayando el nivel de dificultad que enfrentó la humorista. "No se nota nada la manía que le tienen a Eva Soriano, con lo jodida que era su prueba", ha sentenciado otro espectador.



