Fuertes críticas a 'Y ahora Sonsoles' por su sensacionalismo con el caso Noelia horas antes de su eutanasia

'Y ahora Sonsoles', el programa presentado por Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3, está siendo blanco de fuertes críticas por el tratamiento sensacionalista y poco o nada deontológico que se ha hecho del caso Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que ha conmocionado a todo el país y que este jueves va a recibir la eutanasia por la que lleva luchando dos años para descansar en paz.
La barcelonesa ha alcanzado el aval de la justicia: tras no obtener luz verde de anteriores instancias, ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha autorizado su voluntad de dejar de vivir pese a la oposición de los padres y de la familia al completo. Sin embargo, Noelia afirma que se siente muy aliviada y que nunca ha titubeado en su decisión tras una vida llena de dolor, tanto físico como psicológico.
La joven ha padecido la desatención de sus padres, que se separaron cuando ella tenía tan solo 13 años. Algo que le empujó a estar un tiempo tutelada por la Generalitat. Después, según ha contado ella misma, sufrió diversos episodios de abuso y agresión sexual. La última vez, a manos de tres chicos. Atormentada, en octubre de 2022 se intentó suicidar arrojándose al vacío desde el quinto piso de un edificio, y quedó parapléjica. Sus ganas de vivir se habían agotado.
Y pese a la petición de la familia de Noelia y al recurso presentado por el padre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado paralizar su eutanasia. De modo que, este jueves, se cumplirá la voluntad de Noelia después de dos años de batalla judicial. Antes, tanto la protagonista como su entorno han querido visibilizar el caso en televisión. Y el programa elegido ha sido 'Y ahora Sonsoles'.
"Cada imagen que vamos a emitir, cada testimonio, cada interacción de Noelia con su abuela y su madre, están autorizadísimas por ella y su familia. Noelia ha elegido esta cadena para explicarse. Insisto, cada detalle que les vamos a contar en este plató de televisión está autorizado por Noelia. Es importante que insista y remarque eso. No solo está autorizado, sino que está pedido expresamente por Noelia", subrayó Sonsoles Ónega anticipándose a las críticas.
Por su parte, Bea Osa, la periodista que ha entrado en esa casa y ha realizado la entrevista, también aclaró que "surge porque Noelia la pide expresamente". "No ha sido un ofrecimiento mío. Ella quería dejar un mensaje póstumo. Cuando tuvo claro el día y la fecha, me escribió para decirme que quería esta entrevista. Por eso, la estamos contando", recalcó.
Aun así, esa pretensión de frenar las críticas ha caído en saco roto, pues el tratamiento del caso está causando una indignación colosal. En la entrega de este miércoles, 24 horas antes de la aplicación de la eutanasia, el programa de Antena 3 ocupó gran parte de su escaleta retransmitiendo las horas previas a su muerte, la reacción de la abuela a la noticia de la autorización judicial o mostrando, bajo el rótulo de 'última hora', a la madre llegando al hospital para pasar la última noche con su hija. Parecía que se estuviera emitiendo el minuto y resultado con una frivolidad pasmosa.
En consecuencia, se ha desatado una oleada descomunal de reacciones de repulsa y condena contra 'Y ahora Sonsoles', comparando de forma generalizada este caso con el de las niñas de Alcasser en 1992; un suceso que fue paradigma del sensacionalismo más escabroso en la televisión.
"Morbo y sensacionalismo disfrazados de información y periodismo"
Y entre esas incontables críticas se encuentra incluso la de Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, que ha denunciado públicamente la espectacularización del caso Noelia: "Espectáculo, dolor, horror, falta de análisis y profundidad… Se puede ofrecer un testimonio pero explotarlo y espectacularizarlo, por todos, es un horror. ¿Hacia dónde vamos? ¿Todo se vende? ¿Opinamos de todo? ¿Es ético? Es inaudito. Creo que no soy de este planeta".
"Esto es vomitivo. No se puede consentir semejante circo mediático cuando estamos hablando de una vida humana y una familia rota por el dolor. Es un acto de decencia moral apagar la televisión", ha señalado un usuario en X. "Morbo y sensacionalismo disfrazados de información y periodismo", ha condenado otro, siendo estos los comentarios más repetidos.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.