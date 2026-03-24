Sonsoles Ónega manda un recado en directo a Joaquín Prat por censurar su nueva novela tras el Premio Planeta

Joaquín Prat y Sonsoles Ónega son rivales desde el pasado mes de septiembre. Aunque a ambos les une algo más que su pasado como compañeros en Telecinco y que el presentador fuera el sustituto de Sonsoles en 'Ya es mediodía' cuando ella fichó por Atresmedia y es que son grandes amigos.

Hace unas semanas, cuando Fernando Ónega, el padre de la presentadora falleció, Joaquín Prat le dedicó unas emotivas palabras a su amiga en pleno directo en 'El tiempo justo'.

Y este lunes se ha vivido un momento muy curioso en pleno 'El tiempo justo'. El formato emitía un vídeo en el que uno de sus reporteros trataba de hablar con Mónica, la ex del actor Emilio Gutiérrez Caba. Y para evitar que le grabaran y le pudieran preguntar, la mujer se tapaba con la nueva novela de Sonsoles Ónega.

'El tiempo justo' censura el libro de Sonsoles Ónega y ella replica desde Antena 3

Sin embargo, el programa de Telecinco optaba por pixelar la portada del libro de Sonsoles Ónega para evitar hacer publicidad. Eso sí, a la vuelta del vídeo, Joaquín Prat no dudaba en mandar un mensaje a su compañera y amiga en directo.

"Qué fantasía. ¿Son los libros de Sonsoles Ónega no?", empezaba diciendo el presentador. "A ver, que está ahora mismo, estamos ahora mismo los dos, un beso Sonsoles. Mira la publicidad que te está haciendo Mónica de tus libros. Claro, no podemos sacarlos porque no vamos a hacer publicidad...", añadía Prat.

"Claro, es que ella ha ido al programa de Sonsoles y Sonsoles le habrá regalado los libros. Bueno, no lo sé, da igual, pero me encanta que le haga publicidad a los libros de Sonsoles", concluía Joaquín Prat.

Por su parte, y poco después, Sonsoles Ónega soltaba una indirecta (muy directa) al programa de Joaquín Prat por lo que había hecho al censurar la portada de su libro. Lo hacía justo después de que Christian Gálvez agradeciera poder hablar de la etapa de 'Pasapalabra' que condujo en Telecinco estando en Antena 3. "Oye, y que también hablamos de libros sin complejos. No digo nada", soltaba en lo que era un claro dardo al programa de su amigo y rival.