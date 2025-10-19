Jordi Évole, fiel a su estilo y sin reparos, se lanza a dejar este dardo tras ganar Juan del Val el Premio Planeta

Jordi Évole ha ironizado en su último artículo de opinión sobre la posición de Donald Trump, ahora 'hombre de paz' tras el tanto que se ha apuntado con el incipiente acuerdo de paz entre Israel y Hamás; sobre el Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado, opositora venezolana afín a la ultraderecha; y, de paso, sobre el Premio Planeta 2025 a Juan del Val.

Esto último está en boca de todos después de que el jurado otorgara el galardón al escritor y colaborador de Atresmedia. Su elección como ganador de esta edición del premio literario más importante y lucrativo (1 millón de euros) ha causado una inmensa polémica. Incluso entre escritores y críticos literarios como Rafael Narbona.

Primero, porque hay quienes ponen en solfa sus cualidades como novelista. Y, segundo, porque, además, son muchas voces las que cuestionan la credibilidad y el prestigio del Premio Planeta al recaer nuevamente en una figura vinculada a la casa como ocurrió hace dos años con Sonsoles Ónega y su novela 'Las hijas de la criada'. Recordemos que Grupo Planeta es el accionista mayoritario de Atresmedia.

Jordi Évole, irónico: "El mundo que soñamos ya está aquí"

Pues bien, Jordi Évole, compañero precisamente del grupo audiovisual, ha dejado un sarcástico dardo, muy fiel a su estilo, en su última entrada en La Vanguardia. "Tiremos la toalla. Rindámonos a la evidencia: Trump es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde la invención del fuego. Y ahora dice que se pone con Ucrania. Igual luego se encapricha del Sabadell y le monta otra opa", ironiza en su conclusión sobre las noticias de los últimos días.

"O, si se lo propone, Trump encuentra unos médicos negacionistas que acaban con el virus FIFA. O que, cansado de que no le den el Nobel de la Paz, pide el Balón de Oro. O el Planeta. La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí", remata un Jordi Évole cargado de retranca en esa última y rimbombante frase de siete palabras que deja muy claro lo que piensa.