Máximo Pradera echa más leña al fuego con Juan del Val y tira de la manta sobre su Premio Planeta 2025

En los últimos días se ha generado una gran polémica en torno al Premio Planeta 2025 que ha ganado Juan del Val por su libro 'Vera, una historia de amor'. Uno de los que también se ha manifestado en su cuenta de "X" ha sido el escritor y comunicador Máximo Pradera.

Son muchos los que han criticado que sea un rostro de Atresmedia el que se haya llevado el galardón siendo del mismo grupo como ya sucediera con Sonsoles Ónega hace dos años. Mientras otros la sentencia la han hecho por el poco nivel literario de Del Val pues consideran que no está a la altura y que supone una degradación de un premio tan prestigioso como era este.

Después de que rostros como Euprepio Padula, Rosa Villacastín o Kiko Matamoros no se hayan cortado nada con su opinión, ahora ha sido Máximo Pradera el que lo ha hecho recordando lo que pasó con su compañero de 'Lo + Plus' cuando fue finalista del mismo galardón.

"Mi ex Fernando Schwartz fue finalista del Planeta en 1982 con 'La conspiración del Golfo'. En 1996, aprovechó el tirón de 'Lo + Plus' para que Planeta le hiciera ganador por 'El desencuentro'. Le cayeron 50 millones", empieza rememorando tras compartir un artículo de opinión con el título de "Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero con un millón de euros Juan del Val, ganador del Planeta 2025".

En un segundo tuit, recalca que "si hubiera esperado tan solo un año más le habrían caído 100 millones, porque Planeta dobló la cuantía del premio. Pero le pudo el ansia viva, porque no sabía cuanto iba a durar 'Lo + plus'. Al año siguiente, Juan Manuel de Prada se embolsó el doble que él con 'La tempestad'".

Con ello, Máximo Pradera deja entrever como lo del Premio Planeta sería algo que estaría organizado con anterioridad por intereses comerciales tanto del premiado como de la propia editorial.