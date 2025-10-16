A Juan del Val se le va a atragantar lo que Euprepio Padula opina tras ganar el Premio Planeta 2025

Juan del Val, colaborador de Atresmedia, recibió anoche el Premio Planeta 2025, el galardón literario mejor dotado del mundo con un millón de euros. Un galardón por la novela 'Vera, una historia de amor', que había sido presentada bajo el pseudónimo de Elvira Torres y con el título provisional 'No es tan fácil morir de amor'. Y sobre ello opinaba rápidamente Euprepio Padula.

Y es que, en cuanto se conoció el fallo de un jurado integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pedro Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta, las reacciones fueron inmediatas y lo cierto es que casi ninguna buena.

Las críticas han sido masivas y demoledoras, poniendo en cuestión la credibilidad y el prestigio del Premio Planeta por recaer nuevamente en un rostro de la casa como sucedió en 2023 con Sonsoles Ónega y su obra 'Las hijas de la criada'. Recordemos que Grupo Planeta es el accionista mayoritario de Atresmedia.

Euprepio Padula: "El Premio Planeta confirma su nuevo nombre no oficial: Premio A3Media"

Por eso, Euprepio Padula no se pudo reprimir y, a los pocos minutos de proclamarse ganador Juan del Val, utilizó su cuenta en la red social X para dictar su sentencia: "El Premio Planeta confirma su nuevo nombre no oficial: Premio A3Media".

Una frase atronadora que señala al grupo de comunicación y con la que pone en tela de juicio la idoneidad de que el premio haya ido a parar a Del Val. "Buonanotte, soñadores… y que las letras os sean leves", añadía el colaborador con retranca.