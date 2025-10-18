El indiscutible palo del creador de 'El Ministerio del Tiempo' a los defensores del Premio Planeta a Juan del Val

Han pasado varios días pero la polémica en torno al Premio Planeta 2025 que se ha llevado Juan del Val por la obra 'Vera, una historia de amor' no cesa. Son muchos los rostros que se están manifestando y el último en hacerlo ha sido Javier Olivares.

Así, el creador de 'El Ministerio del Tiempo' no ha dudado en pronunciarse en su cuenta de "X" ante las críticas que se están realizando porque sea alguien como Juan Del Val quien se haya llevado este galardón.

Muchos cuestionan que sea un rostro de Atresmedia el premiado tachándolo incluso de "estafa" como es el caso de Kiko Matamoros. Otros en cambio lo que han enjuiciado es el escaso nivel literario del marido de Nuria Roca, tomando como referencia sus anteriores publicaciones.

Si nada más saberse el resultado Antonio Maestre fue muy rotundo, ahora el periodista y colaborador de La Sexta se ha hecho eco de una información y Javier Olivares se ha sumado a su reacción.

"No hay nada más clasista que creer que el pueblo no puede leer obras de calidad", recalca Maestre haciéndose eco de una información titulada 'la última polémica de Juan del Val: literatura para "la gente" frente a literatura "para la élite"'.

Por su parte, Javier Olivares tampoco ha dudado en cuestionar ese titular en torno al revuelo generado por el premio de Juan del Val. "Los que defienden este concepto equivocado de 'lo popular', suelen aplicar la etiqueta de suprematismo cultural a los que no opinamos lo mismo. Pero si no trabajan en cadenas 'enemigas', pocos dan la cara entonces. Gracias Jimina", sentencia.