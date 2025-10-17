Edu Galán, marido de Marta Flich, se fija en este detalle del Premio Planeta a Juan del Val tras la indignación

La polémica porque Juan del Val se haya llevado el Premio Planeta 2025 sigue abierta y son muchos los que siguen manifestándose públicamente. Ante tanta crítica al escritor, Edu Galán ha querido defender a su manera a su compañero de 'La Roca'.

Así, desde que este miércoles se conociera el fallo del jurado de los Premios Planeta formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pedro Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, directora de Editorial Planeta, las críticas hacia el galardón y hacia el escritor no han cesado.

Son muchos como Kiko Matamoros que no han dudado en señalar el desprestigio de los Premios Planeta en los últimos años tras haber seleccionado a dos rostros que trabajan en Atresmedia como es el caso de Juan del Val o de Sonsoles Ónega hace dos años.

Ahora ha sido Edu Galán el que ha querido manifestarse en torno a este lío. El escritor y guionista no ha dudado en expresar lo que piensa de los que han cuestionado que Juan del Val se haya llevado el Premio Planeta por ser alguien comercial.

Así, el también marido de Marta Flich ha querido defender a su compañero con el que trabaja en 'La Roca', el programa que presenta Nuria Roca los sábados y domingos en La Sexta. "Cuánta indignación fake porque un premio comercial se lo den a un escritor comercial", sostiene.