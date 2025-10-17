Marta Flich y Gonzalo Miró sientan al invitado del momento en 'Directo al grano' el próximo lunes

TVE está imparable y vive un gran momento de audiencias con sus programas diarios en máximos. Si hay una franja que ha experimentado una subida espectacular es la mañana con 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González. También por la tarde 'Directo al grano', el espacio de Gonzalo Miró y Marta Flich ha conseguido consolidarse.

Y precisamente, el próximo lunes 20 de octubre, 'Directo al grano' vivirá un crossover con 'Mañaneros 360' pues tal y como han avanzado Marta Flich y Gonzalo Miró este viernes, el presentador Javier Ruiz visitará el espacio como invitado.

De esta manera, Javier Ruiz se sentará a hablar con Marta Flich y Gonzalo Miró de la actualidad política y social y seguramente los tres abordarán los ataques que han recibido en los últimos meses en TVE por parte del PP, Vox y el sector de la derecha mediática.

"Un momento, Marta, porque creo que antes de irnos hay que recordarle a todo el mundo que se prepare porque el lunes viene a 'Directo al grano', Javier Ruiz", anunciaba Gonzalo Miró. "Buen fin de semana, chao", añadía Marta Flich tras el cebo de su compañero.

💥Nosotros nos vamos directos a descansar, pero el lunes viene a #DirectoAlGrano20O... ¡Javier Ruiz! (@Ruiz_Noticias)



Te esperamos a las 15:55h en La 1.



¡Feliz fin de semana! pic.twitter.com/G1azCRu9ZD — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 17, 2025

Javier Ruiz visitará así el espacio de las tardes que produce La Osa Producciones Audiovisuales y que se va consolidando poco a poco como la segunda opción de su franja tras 'Sueños de libertad' y liderando a partir de las 17:00 horas tras acumular una media del 10,7% de cuota de pantalla y 871.000 espectadores en su primer mes de emisión. Un dato que ha permitido a La 1 aumentar los registros de dicha franja en más de 1,8 puntos porcentuales de share y 107.000 espectadores de media respecto al mismo periodo de 2024.