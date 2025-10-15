Mañana histórica en audiencia para La 1 de TVE con Silvia Intxaurrondo, que se dispara a récord de temporada

Récord de audiencia en el presente curso televisivo. Segundo mayor resultado del año 2025. Y tercer mejor dato de su historia. Esos son los titulares que ha cosechado 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo en su emisión de este pasado martes.

El programa matinal de actualidad de La 1, que se ha alcanzado una hegemonía imbatible, registró un impresionante 22,3% de cuota de pantalla y congregó a casi 400 mil telespectadores de media. Esta cifra se obtuvo solo en su emisión en la cadena principal de RTVE. Con la suma del Canal 24 horas (1,6%), ese índice de share se elevó a un desorbitado 23,9%.

¡WOW! @LaHoraTVE LIDERA con un 22.3% de share y una media de 399.000 espectadores en la mañana de @la1_tve



➡️ SEGUNDO MEJOR DATO DEL AÑO



➡️ Y suma un 1.6% en el canal 24 Horas#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DtuWQHPgfM — Dos30' (@Dos30TV) October 15, 2025

Con ese apoteósico 22,3% en La 1, que supuso el máximo de temporada antes mencionado, Silvia Intxaurrondo vapuleó a 'La mirada crítica' de Ana Terradillos y 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco (8,3% y 11,3% respectivamente) y a 'Espejo Público' con Susanna Griso en Antena 3 (11,7%). Además, por territorios, sobresalió especialmente en la Comunidad de Madrid con un galáctico 44,5%.

Por otro lado, tanto Ana Rosa como Griso se colocaron muy por debajo también de 'Mañaneros 360', que volvió a vivir un gran día al rozar el 17% de cuota, con cerca de medio millón de seguidores de media. El magacín comandado por Javier Ruiz y Adela González fue líder con una incontestable ventaja sobre sus rivales. Algo que ya viene siendo una constante.

Estos grandes datos, que permitieron a La 1 de TVE promediar un 18,6% de cuota en la franja matinal, sumados al 23,6% en el prime time gracias al partido de fútbol entre España y Bulgaria (30,1%); brindaron a La 1 una jornada histórica con un 16,2% de cuota media en el total del día, ampliando así la victoria en el acumulado de octubre (12,9%) frente a Antena 3 (12,7%), a la que ha dado un impensable sorpasso.