Antonio Maestre pone encima de la mesa un dato del Premio Planeta a Juan del Val que traerá cola

Antonio Maestre se ha pronunciado ante el fallo del jurado de los Premios Planeta 2025 que ha otorgado el galardón a Juan del Val. Tras proclamarse ganador, la polémica ha estado servida por recaer el premio en un rostro de la casa nuevamente como ya sucedió con Sonsoles Ónega hace dos ediciones.

Recordemos que Del Val es un colaborador habitual de Atresmedia, cuyo principal accionista es el Grupo Planeta. Por ello, las críticas han sido masivas y demoledoras, cuestionándose la credibilidad y el prestigio de los Premios Planeta.

Un premio literario que además es el más lucrativo, ya que entrega al ganador la friolera de un millón de euros. Un millón que, para más inri, Juan del Val podría tributar de forma especial ante Hacienda tal y como ha puesto sobre la mesa Antonio Maestre.

"Lo que seguramente no sabréis es que además hay una tributación especial que se llama "decreto Ballcels" que hace que, en vez de pagar el 45% (en impuestos), pueda pagar solo el 15%", ha señalado. De ser así, la Agencia Tributaria solo se llevaría 150.000 euros del premio. En caso de aplicarse el esperado 45%, serían 433.418 euros.

Antes de hacer esa puntualización, el periodista y colaborador dejó otro post muy elocuente. "Qué degradación de todo", escribió Maestre. No mencionó a Juan del Val ni al Premio Planeta pero, aunque lo publicó antes de conocerse el fallo oficialmente, resulta evidente a qué estaba aludiendo dado que en ese momento empezó a filtrarse que el tertuliano de 'El Hormiguero' iba a ser el ganador.

Por último, Antonio Maestre publicó una imagen del libro 'Odisea' de Homero, en la versión en prosa de Samuel Butler, acompañada de una frase muy elocuente: "Voy a desquitarme porque no puedo con la vida". En esta ocasión, ya sí con el fallo conocido.